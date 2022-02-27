新北浮洲橋下市區道路優化工程 預計7月完工

新北市長侯友宜今天視察板橋浮洲橋下市區道路優化工程。（記者賴筱桐攝）

2022/02/27 14:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應近年新北市板橋浮洲地區人口迅速增加，新北市政府與交通部公路總局攜手推動交通改善方案，中央負責台65線浮洲交流道增設北上、南下匝道工程，市府進行平面道路優化工程。新北市長侯友宜今天視察工區表示，浮洲橋下市區道路優化將於今年7月完工，台65匝道增設預計明年6月完工，有助於改善當地日趨嚴重的交通壅塞問題。

侯友宜指出，板橋地區因為浮洲合宜住宅有4000戶進駐，台65快速道路下板橋交流道後，往土城、樹林方向非常壅塞，造成地區經常大塞車，為解決浮洲交通動線，市府2020年起施作浮洲橋下市區道路優化工程，目前工程進度達83%，預計今年7月完工；至於公路總局主政的浮洲交流道增設北上、南下匝道工程，預計明年6月完工，屆時可分散往土城、樹林的車流量約7成，改善交通壅塞問題，雖然面臨缺工、原物料上漲壓力，仍要努力克服困難。

侯友宜也提到，新北市目前處於城市脫胎換骨、轉型的時間點，許多交通工程需要仰賴中央和地方一起努力，除了台65快速道路以外，包括林口交流道增設南出與北入匝道、汐止交流道增設南下入口匝道以及捷運系統的介接等，都需要中央給予新北市滿滿的支持，未來還有淡北道路、淡江大橋、105快速道路的建構，希望中央與地方共同同心齊力，新北市也會全力以赴，努力讓交通建設進步、城市起飛。

工務局長詹榮鋒表示，新北市政府在浮洲地區開闢多條道路，其中攸關民眾南來北往的台65線快速道路，原本在浮洲地區沒有匝道，市府不斷向交通部公路總局爭取，利用台65線既有的中和支線缺口新增匝道銜接至板城路，以解決板橋華東街和台65線板橋二交流道壅塞狀況。

新工處說明，施工中的「浮洲橋下橋市區道路動線優化工程」，將浮洲橋下橋往板城路需迴轉的動線截彎取直，未來配合台65浮洲匝道工程完工通車，將板城路左、右岸車行動線調整為「配對單行」，未來從樹林下浮洲橋的車輛更順暢，並改善板橋華東街車流交織過多的堵塞問題。

新北市板橋浮洲橋下道路優化工程預計今年7月完工。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜聽取浮洲橋下市區道路優化工程簡報，新北市多位民意代表出席。（記者賴筱桐攝）

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