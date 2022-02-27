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    台灣是否成為下一個烏克蘭？朱立倫提三大指標

    國民黨主席朱立倫今天出席緬甸歸僑協會春節團拜活動。（記者賴筱桐攝）

    國民黨主席朱立倫今天出席緬甸歸僑協會春節團拜活動。（記者賴筱桐攝）

    2022/02/27 13:20

    〔記者賴筱桐／新北報導〕烏克蘭與俄羅斯爆發戰爭，許多民眾憂心兩岸情勢與烏俄相近，台灣恐成為下一個烏克蘭。國民黨主席朱立倫今天表示，台灣會不會成為烏克蘭，在於我們有沒有堅定的自主國防、有沒有維護和平的決心以及有沒有製造爭端的可能。

    朱立倫今天出席緬甸歸僑協會春節團拜活動，針對部分綠營人士指出，台灣不會成為烏克蘭，朱立倫受訪表示，台灣會不會成為烏克蘭，在於我們有沒有堅定的自主國防、有沒有維護和平的決心、有沒有製造爭端的可能，這些都是大家關心的議題。

    朱立倫說，大家可以感受到和平的重要，他反對任何戰爭、反對任何入侵，但是台灣要做好自己國防的準備，絕對不能依賴別人，原因大家都看得出來，只能靠自己的努力。區域和平需要彼此對話交流，惡意挑釁造成衝突，最後只會變成戰爭，呼籲各方節制，在區域安全上大家一起努力。

    對於烏俄情勢變化，有民眾認為，未來美國會援助台灣。朱立倫指出，一切都要靠自己，自立自強最重要，做好國防安全、兩岸和平交流，是國民黨最重要的主張。

    另外，傳出部分藍營人士認為美國不會保台，台灣應該跟中國求和。朱立倫回應，國民黨的立場很清楚，捍衛中華民國，確保國家安全，堅持兩岸和平交流，不要對抗交惡，這是大家所堅持的。

    至於是否應該延長兵役，朱立倫表示，此會期國民黨立委有提出包括兵役法與後備軍人條例修正草案，希望民眾服兵役之後獲得更多保障，以及給後備軍人給予更多尊重，但整體規劃執政黨必須有完整的政策，並且具體落實，不要空喊口號。

    烏俄戰爭爆發後，有民眾憂心台灣恐成為下一個烏克蘭。國民黨主席朱立倫表示，台灣會不會成為烏克蘭，在於我們有沒有堅定的自主國防、有沒有維護和平的決心以及有沒有製造爭端的可能。 （記者賴筱桐攝）

    烏俄戰爭爆發後，有民眾憂心台灣恐成為下一個烏克蘭。國民黨主席朱立倫表示，台灣會不會成為烏克蘭，在於我們有沒有堅定的自主國防、有沒有維護和平的決心以及有沒有製造爭端的可能。 （記者賴筱桐攝）

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