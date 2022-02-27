威權時代審訊地 蔡英文、陳菊3人重返安康接待室

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及監察院長陳菊等人，27日前往新店參訪不義遺址「安康接待室」。（記者叢昌瑾攝）

2022/02/27 13:08

〔記者邱書昱／新北報導〕蔡英文總統今天參訪新北市新店區的安康接待室，這也是威權時期下審訊政治犯的遺址，她說，感佩民主前輩付出青春、犧牲，向他們致敬之外，政府也重新檢視這段不堪回首的歷史，台灣不論在民主發展、轉型正義上，都會持續前進，另外，行政院長蘇貞昌也表示，未來安康接待室會納入景美人權園區轄下管理，並保留當年的氛圍。

今天適逢228和平紀念日前夕，蔡英文、蘇貞昌，以及曾在安康接待室受過審訊的監察院長陳菊、總統府資政姚嘉文、亞太基金會副董事長陳忠信等人，回到當時肅殺、不為外人所知的不義遺址，三人描述回到現地後今昔的不同心境。

陳菊回想，在1979年12月13日清晨被捕，帶到警備總司令部軍法處和安康接待室，眼睛被蒙蔽、雙手遭反銬，過程心驚膽跳完全不知道會被送往何處，僅憑著前輩遭逮捕所寫下的描述「坐在血跡斑斑的椅子」，而對於偵訊、刑求過程的苦痛，更體悟「刑求之下無英雄 」。

如今，過了近43年重返現址，陳菊也說，曾向蔡英文總統提到，政治受難者年事已高，過去遭剝奪的財產應該要歸還，也向蘇貞昌院長提出盡速通過被害者條例，以及不義遺址的保存，對於民主前輩流血、流淚的過往，每一代犧牲累積的成果才有意義。

姚嘉文參觀當時待了50多天偵訊的地點，他說，這處象徵一個恐怖時期的沒落，記得曾有名調查局人員在廁所時向他抱怨，不認為政治犯罪刑嚴重，且調查局也有許多事情要忙，可見當時也有不認同警總作法的人，加上當時的國際情勢研判，美方質疑國民黨政府將平民受到軍事審判，這也是國民黨不曉得如何審判他們的原因。

另外，陳忠信回憶過往夢靨之餘，更從電影及中國作家王力雄的作品內，看見中共及國民黨如出一轍的審訊、拷問，政治犯心有戚戚的心境也是該被記錄下一筆，同時，國家人權博物館及安康接待室也應該呈現原有的陰暗、殺氣騰騰的樣貌，而非世人添加的意象。

對於民主前輩的分享，蔡英文感佩三人過去身心都面對極大的考驗，仍然始終堅持自己的信念，前輩們身上有罪的標籤撕下來，讓歷史的真相被看見、被記得，透過指認、整理、紀錄，串連重要的人權歷史地景，重建台灣人共同的歷史記憶。

蔡英文說，從2016年以來轉型正義的腳步，一步接著一步的往前推進，威權時期的不當有罪判決，已經一一撤銷，包括調查局在內威權時期的政治檔案，也陸續依法移交給檔案局，將會妥善的保存、開放和研究，促轉會也已經將安康接待室審定為不義遺址，而且行政院已經規劃宜給文化部，納入景美人權園區。

監察院長陳菊（中）與總統府資政姚嘉文（左3後）一起到當初遭審訊的原址。（記者邱書昱攝）

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及監察院長陳菊等人，27日前往新店參訪不義遺址「安康接待室」。（記者叢昌瑾攝）

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及監察院長陳菊等人，27日前往新店參訪不義遺址「安康接待室」。（記者叢昌瑾攝）

蔡英文總統（中）與行政院長蘇貞昌（左）、監察院長陳菊（右）一起到安康接待室參訪。（記者邱書昱攝）

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