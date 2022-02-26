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    首頁　>　新北市

    電箱占據人行道 新北中和中山路2段施工改善3月中完工

    新北市長侯友宜視察中和區中山路二段人行道改善工程。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜視察中和區中山路二段人行道改善工程。（記者翁聿煌攝）

    2022/02/26 11:40

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區中山路二段兩側人行道原本被變電箱占據，有礙民眾通行，新北市養工處為改善中和地區人行環境、打造宜居城市，針對捷運沿線及人口密集地區進行人行道更新、變電箱遷移等設施進行改善，新北市長侯友宜26日前往施工中的中和區中山路2段（板南路至中正路段）人行道視察，工程預計於3月中旬完工。

    議員張志豪指出，中和區中山路的人行道長期被電箱占據，不僅一般民眾就寸步難行，對推著嬰兒車的家長或年長者、身障朋友們更是不友善，只能被迫行走在馬路上，與車爭道險象環生，他上任後多次向市府要求改善，經過多次質詢與努力，和立委江永昌配合，爭取中央前瞻預算進行中山路人行道整修改善工程。

    侯友宜於228連續假期首日前往中和區中山路2段（板南路~中正路）人行道工程視察，養工處長馮兆麟說，人行道設施原先比較老舊，且既有變電箱、路樹、消防栓等阻擋行人通行，自去年7月開始辦理人行道更新、變電箱遷移、弱電管溝埋設、路口改善及纜線下地等工程，將大幅增加人行道空間及路面平整度，總長約7百公尺。

    馮兆麟表示，經邀集交通局、消防局、台電公司、中華電信、中和區公所等單位協調後，將中山路2段（板南路~中正路）的36座變電箱及5座中華電信箱體全數遷移至新拓寬的中央分隔島，並將11處消防栓地下化。

    新北市中和區中山路二段改善工程，主要將電箱移至路中央的分隔島上。（記者翁聿煌攝）

    新北市中和區中山路二段改善工程，主要將電箱移至路中央的分隔島上。（記者翁聿煌攝）

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