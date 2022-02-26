新北首創黃金資收站達343處 促進環境整潔造福社區

新北市長侯友宜視察中和德穗社區黃金資收站，肯定里民發揮循環力。（記者翁聿煌攝）

2022/02/26 11:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市首創與基層里長合作成立黃金資源回收站，提升民眾參與資源回收動力及回收品質的政策，更獲環保署肯定，於2016年推廣至全國，新北市長侯友宜26日前往中和區德穗里黃金資收站視察，肯定並感謝各里長帶領志工長期投入資源回收工作，讓新北市有高達343處的黃金資收站，全國最多。

侯友宜表示，黃金資收站是民眾參與資源循環的典範，除可讓民眾落實資源回收與分類，並有民生用品，如專用垃圾袋、環保洗碗精及綠色商品等，供回收集點兌換，而資收物變賣後的返還金，則可用於里內建設或急難救助等公益用途，造福當地鄉里。

他指出，黃金資收站除提高資源回收量、降低垃圾量，也減少清潔隊員整理資收物的時間，更精減政府人力與機具使用，將這些節省的資源用於環境清潔，營造更優質的環境，可謂一舉三得。

環保局長程大維說，黃金資收站政策自2011年8月推動以來，資源回收物回收量達25萬5210公噸，民眾熱烈參與，共約177萬人次志工及6061萬人次民眾參加，總變賣資收物所得返還金累計達約6億2千萬元，用途除在資收站現場兌換專用垃圾袋及綠色商品外，亦運用於里內基層建設，如資源回收站的設備改善、補貼資源回收站兌換商品、環境清潔、溝渠疏通、老人供餐等，同時亦可在里內推動環境教育辦理資源回收宣導會，資收變賣返還金也為社區急難救助用途，幫助弱勢生活扶助、醫療補助。

中和區德穗里長詹文定說，德穗里的黃金資收站開辦已近10年，落實回收除了有助家裡垃圾減量、集點有兌換、資收的返還金還可回饋鄰里建設，幫助弱勢，里民們都很支持。像是每學期運用返還金，鼓勵成績優秀的國小、國中、高中學生，已頒發出獎學金達435人次，及捐贈弱勢團體族群、關懷獨居老人等社會救助達344人次；而經費也運用里內建設，進行環境綠美化與資源回收設備改善等。

新北市長侯友宜（中）感謝里長及里民共同努力，打造更美好的社區環境。（記者翁聿煌攝）

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