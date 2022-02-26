連假首日視察國道也塞爆 王國材：仍鼓勵把握好天氣出遊

交通部長王國材表示，還是鼓勵民眾把握好天氣出遊。（記者周湘芸攝）

2022/02/26 11:10

〔記者周湘芸／新北報導〕228連假首日上午國道陸續湧現車流，交通部長王國材今前往高速公路局北區交控中心視察也受影響，他表示，這次連假非常塞，但從交通部也管理觀光的立場，還是鼓勵大家把握難得好天氣出遊，路況就留給交通部處理。

王國材今前往高速公路局視察，因國道車流壅塞遲到將近20分鐘。他受訪表示，228連假都是好天氣，看到大量車潮，包括新竹、彰化、平鎮系統都很塞，呼籲民眾多利用台61線西部濱海快速公路替代。雖然國道路段壅塞，還是鼓勵大家把握好天氣出遊。

路況預報員黃郁凱表示，連假首日截至上午9點，壅塞路段包括國道1號中壢、楊梅、湖口路段，國道3號土城、關西、彰化、霧峰路段。另外，國道1號台中王田有事故導致紫爆，車流回堵4、5公里，彰化員林也有車多情形。國3楊梅、新竹、土城、關西路段預估壅塞至下午3、4點紓解。

黃郁凱表示，國5目前車速正常，時速維持約60、80公里，但南向交通量比去年同期增加12%。另外，民眾為避開高乘載管制，預計中午12點至下午1、2點會出現一波往國5車潮，下午4、5點才會陸續紓解。

黃郁凱指出，今年228連假整體交通量與去年同期差不多，預估首日車流將達114百萬車公里，其中南向佔62百萬車公里，為連假南向最大交通量。

交通部長王國材前往高速公路局北區交控中心視察。（記者周湘芸攝）

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