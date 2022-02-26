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    侯友宜臉書談烏克蘭 被問是否想選2024？侯回應了

    新北市長侯友宜在臉書發表對烏克蘭遭俄羅入侵的看法，引發外界聯想。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜在臉書發表對烏克蘭遭俄羅入侵的看法，引發外界聯想。（記者翁聿煌攝）

    2022/02/26 11:00

    〔記者翁聿煌／新北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰爭開打，舉世囑目，新北市長侯友宜25日在臉書指出「想想烏克蘭、想想自己」，是否覺得「今日烏克蘭、明日台灣嗎？」，侯友宜表示，身為台灣的一分子，永遠要捍衛台灣、守護台灣人民，讓台灣民自由能夠屹立不搖，他也被問到國家安全及台海兩岸議題是總統職權，是否在思考2024？侯友宜表示，這是每個台灣人民應有的態度，捍衛及守護人民永遠是他的職責。

    侯友宜上午到中和區視察德穗社區的黃金資源回收站，侯友宜說，他從事警務工作30年，再加上公職總共40多年，立下愛護國家、保護人民的誓言，所以看到烏克蘭發生戰事，就想到台灣自己，他希望台灣內部在整個過程中要記得，不要製造對立和衝突，更要緊緊團結在一起。

    唯有努力守護國家，努力為人民做事，唯有努力團結為人民做事，才不會讓敵人有機會趁隙而入，要讓台澎金馬的民眾，大家能夠齊心齊力，讓台灣團結在這塊自由民主的寶地，才能永遠走下去。

    有媒體問侯友宜，他提到的國安和兩岸議題，都是總統的職權，他是否有在思考2024參選？侯友宜表示，這是每個台灣人民應有的態度，尤其他是警察出身，捍衛守護人民永遠是他的職責，這麼多年來，守護國家守護人民永遠不變，「這和在什麼職位無關，我是中華民國的國民，我愛我的國家」。

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