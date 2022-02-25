新北新莊再添新人表態 許明偉宣布以無黨籍參選議員

許明偉（左1）長年深耕新北市新莊區，協助居民處理生活大小事。（圖由許明偉提供）

2022/02/25 16:12

〔記者周湘芸／新北報導〕臉書社團「我是新莊人許明偉」團長許明偉長年在新北市新莊區協助民眾處理大小事，他宣布將以無黨籍身分參選新北市第三選區（新莊）議員，並於27日發送2千顆雞蛋、2百包白米助弱勢，持有重大傷病卡、中低收證明及在外地就學有困難的大學生都可領取。

許明偉成立臉書社團「我是新莊人許明偉」近10年，協助處理事務多以車禍協調、弱勢居多。他表示，每次處理個案時，總會發現社會上不公不義的事，隨著這幾年向他求助的民眾越來越多，他決定投入選戰，用不同方式為民服務。

事實上，許明偉過去曾擔任國民黨全國青工總會秘書，但他強調，希望選舉簡單明瞭，不被任何派系綁住，現已不是國民黨員。

許明偉指出，他過去曾在疫情期間發送口罩、發送蔥油餅助弱勢溫飽，近日各地傳出缺蛋問題，他媒合地方愛心店家贊助2千顆雞蛋、2百包白米，27日下午2點新莊區建安街熊鶴鐵板燒前發送。（每人限領蛋10顆、米1包），對象以持有重大傷病卡、中低收證明及在外地就學有困難的大學生（須有學生證）為主。

新北市第3選區（新莊）現任主要經營者共7席（藍3席、綠4席），目前藍營新人已有前新北市政府副發言人戴湘儀表態爭取提名、現任議員黃林玲玲因年事已高，先前表態不再參選，外傳將交棒給兒子黃聖超；綠營則有立法委員吳秉叡的蘇系子弟兵翁震州、中港國小家長會長洪逸雯表態爭取；時代力量則提名外型亮眼的吳香君；台灣民眾黨有現任國民黨議員陳明義兒子陳世軒棄藍投白提名參選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法