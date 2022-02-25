為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北新莊再添新人表態 許明偉宣布以無黨籍參選議員

    許明偉（左1）長年深耕新北市新莊區，協助居民處理生活大小事。（圖由許明偉提供）

    許明偉（左1）長年深耕新北市新莊區，協助居民處理生活大小事。（圖由許明偉提供）

    2022/02/25 16:12

    〔記者周湘芸／新北報導〕臉書社團「我是新莊人許明偉」團長許明偉長年在新北市新莊區協助民眾處理大小事，他宣布將以無黨籍身分參選新北市第三選區（新莊）議員，並於27日發送2千顆雞蛋、2百包白米助弱勢，持有重大傷病卡、中低收證明及在外地就學有困難的大學生都可領取。

    許明偉成立臉書社團「我是新莊人許明偉」近10年，協助處理事務多以車禍協調、弱勢居多。他表示，每次處理個案時，總會發現社會上不公不義的事，隨著這幾年向他求助的民眾越來越多，他決定投入選戰，用不同方式為民服務。

    事實上，許明偉過去曾擔任國民黨全國青工總會秘書，但他強調，希望選舉簡單明瞭，不被任何派系綁住，現已不是國民黨員。

    許明偉指出，他過去曾在疫情期間發送口罩、發送蔥油餅助弱勢溫飽，近日各地傳出缺蛋問題，他媒合地方愛心店家贊助2千顆雞蛋、2百包白米，27日下午2點新莊區建安街熊鶴鐵板燒前發送。（每人限領蛋10顆、米1包），對象以持有重大傷病卡、中低收證明及在外地就學有困難的大學生（須有學生證）為主。

    新北市第3選區（新莊）現任主要經營者共7席（藍3席、綠4席），目前藍營新人已有前新北市政府副發言人戴湘儀表態爭取提名、現任議員黃林玲玲因年事已高，先前表態不再參選，外傳將交棒給兒子黃聖超；綠營則有立法委員吳秉叡的蘇系子弟兵翁震州、中港國小家長會長洪逸雯表態爭取；時代力量則提名外型亮眼的吳香君；台灣民眾黨有現任國民黨議員陳明義兒子陳世軒棄藍投白提名參選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    反萊豬大將李建誠辭環團發言人 投入高市議員選戰
    2022/02/25 11:12

    反萊豬大將李建誠辭環團發言人 投入高市議員選戰
    黨內同志控跑初選拜訪里長只在門口打卡 焦糖哥哥：謝謝指教
    2022/02/24 17:45

    黨內同志控跑初選拜訪里長只在門口打卡 焦糖哥哥：謝謝指教
    「侯家軍」參選市議員 組「新北四民」同心協力監督市政
    2022/02/24 17:08

    「侯家軍」參選市議員 組「新北四民」同心協力監督市政
    禁用選對會成員照片 中市民進黨議員參選人各出奇招
    2022/02/24 13:28

    禁用選對會成員照片 中市民進黨議員參選人各出奇招

    葉家妤有它 睡覺時也能與脂肪斷捨離
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播