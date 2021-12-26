質疑竹竹合併升格 侯友宜：沒有完整國土規劃就硬推

新北市長侯友宜（右）強調「咱新北國王隊」絕對跟攻城獅隊有得拚，說完自己大笑，強調不論結果不影響2個城市的友誼。（記者黃美珠攝）

2021/12/26 18:50

〔記者黃美珠／竹縣報導〕藉著職籃「新竹街口攻城獅」今（26日）晚在新竹縣體育館跟「新北國王隊」對戰，新竹縣長楊文科、新北市長侯友宜連袂入場觀戰，2人除了看球賽也「批評指教」了當前最火熱的竹竹合併升格議題；侯友宜質疑，民進黨選前關鍵時刻沒有做好完整的國土規劃就修法，讓人不禁質疑是不是把執政的「黨的利益」或是「人的利益」擺在國家民眾之前。

新竹縣長楊文科再度抨擊，執政黨不顧民主程序，強硬把地方制度法修正案逕付立院二讀，後因在野黨反對下付委，企圖用「由上而下」的強迫方式硬是合併新竹縣、市。

他問，難道國土規劃、縣市合併升格的重大事件，都不用溝通討論？不必經過民主程序嗎？

楊文科又質疑難道為了一個人的政治前途，國土規劃就可以隨意變、國家法律可以隨便改？甚至把是非對錯、公理正義都拋棄嗎？

楊文科再次強調他對合併升格案的2項主張就是：國家法律應該一體適用，反對「因人設事及量身定做」地倉促修法，另外，無論是「竹竹苗合併升格」，還是「竹竹合併升格」，一定要透過「由下而上」的民主升格程序推動，絕對不接受粗暴、蠻橫、非民主的強迫式合併！

除了對竹竹合併升格案聲氣相通，對於球賽，楊文科、侯友宜也異口同聲強調，就賽論賽，友誼不變！

楊文科說，新北國王對上新竹街口攻城獅的比賽經彩可期，侯友宜非常支持國王隊，而他也一樣非常支持攻城獅，但是他們是「兄弟登山、各自努力」，誰也不讓誰，這就是好看的地方，就是新竹人的性格，想看大家盡力拚鬥的局面。

侯友宜說，很開心新北國王隊來到新竹挑戰攻城獅隊，大家把比賽的精神拿出來「好好拚」，他相信「咱新北國王隊」絕對跟攻城獅隊有得拚，且不論結果如何，大家一起努力向前走。

新竹縣長楊文科（右2起往左）、新北市長侯友宜、聯電榮譽副董事長宣明智一起觀戰新竹街口攻城獅和新北國王隊的比賽。（記者黃美珠攝）

新北市長侯友宜（中）質疑民進黨選前關鍵時刻，沒有完整的國土規劃就要修法硬推竹竹合併升格，讓人不禁質疑是不是把執政的「黨的利益」或是「人的利益」擺在國家民眾之前。 （記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法