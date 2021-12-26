質疑竹竹合併升格 侯友宜：沒有完整國土規劃就硬推
〔記者黃美珠／竹縣報導〕藉著職籃「新竹街口攻城獅」今（26日）晚在新竹縣體育館跟「新北國王隊」對戰，新竹縣長楊文科、新北市長侯友宜連袂入場觀戰，2人除了看球賽也「批評指教」了當前最火熱的竹竹合併升格議題；侯友宜質疑，民進黨選前關鍵時刻沒有做好完整的國土規劃就修法，讓人不禁質疑是不是把執政的「黨的利益」或是「人的利益」擺在國家民眾之前。
新竹縣長楊文科再度抨擊，執政黨不顧民主程序，強硬把地方制度法修正案逕付立院二讀，後因在野黨反對下付委，企圖用「由上而下」的強迫方式硬是合併新竹縣、市。
他問，難道國土規劃、縣市合併升格的重大事件，都不用溝通討論？不必經過民主程序嗎？
楊文科又質疑難道為了一個人的政治前途，國土規劃就可以隨意變、國家法律可以隨便改？甚至把是非對錯、公理正義都拋棄嗎？
楊文科再次強調他對合併升格案的2項主張就是：國家法律應該一體適用，反對「因人設事及量身定做」地倉促修法，另外，無論是「竹竹苗合併升格」，還是「竹竹合併升格」，一定要透過「由下而上」的民主升格程序推動，絕對不接受粗暴、蠻橫、非民主的強迫式合併！
除了對竹竹合併升格案聲氣相通，對於球賽，楊文科、侯友宜也異口同聲強調，就賽論賽，友誼不變！
楊文科說，新北國王對上新竹街口攻城獅的比賽經彩可期，侯友宜非常支持國王隊，而他也一樣非常支持攻城獅，但是他們是「兄弟登山、各自努力」，誰也不讓誰，這就是好看的地方，就是新竹人的性格，想看大家盡力拚鬥的局面。
侯友宜說，很開心新北國王隊來到新竹挑戰攻城獅隊，大家把比賽的精神拿出來「好好拚」，他相信「咱新北國王隊」絕對跟攻城獅隊有得拚，且不論結果如何，大家一起努力向前走。