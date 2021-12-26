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    首頁　>　新北市

    確診者來過！環球板橋車站小南門美食今停業

    新北市政府衛生局公布案17026確診者新北市公共場所足跡。（衛生局提供）

    新北市政府衛生局公布案17026確診者新北市公共場所足跡。（衛生局提供）

    2021/12/26 16:29

    〔記者賴筱桐／新北報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，為新北市33歲男性。新北市政府衛生局也公布確診者足跡，其中這名個案12月22日晚間，曾前往環球購物中心板橋車站B1地下街的小南門傳統美食，店家配合防疫規定，今天暫停營業。

    根據案17026確診者新北市公共場所足跡，這名個案曾在12月21日搭乘264公車至捷運府中站，再搭乘板南線至捷運西門站，回程前往土城區裕民路的「頑咖小舖」。

    此外，案17026在12月22日晚間從捷運府中站搭乘板南線至板橋站，接著前往板橋車站環球購物中心B1地下街的小南門傳統美食用餐，再從板橋車站搭乘區間車至浮洲車站。

    記者實地走訪環球板橋車站的小南門傳統美食，店家貼出「今日暫停營業」的公告，但未說明原因，一旁緊鄰的其他餐飲業者仍照常營業，適逢假日且新北歡樂耶誕城舉辦活動，儘管已是下午3點多，美食街來往人潮眾多，部分店家需排隊等候。

    記者詢問一名顧客，知不知道有確診者來過？她回答說：「不知道！」另一名消費者聽聞有確診者足跡，趕緊收拾東西走人。

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    武漢肺炎確診者案17026在12月22日晚間，曾前往板橋車站環球購物中心B1地下美食街。（記者賴筱桐攝）

    武漢肺炎確診者案17026在12月22日晚間，曾前往板橋車站環球購物中心B1地下美食街。（記者賴筱桐攝）

    一名武漢肺炎本土確診個案曾前往板橋車站環球購物中心B1的小南門傳統美食。（記者賴筱桐攝）

    一名武漢肺炎本土確診個案曾前往板橋車站環球購物中心B1的小南門傳統美食。（記者賴筱桐攝）

    有武漢肺炎確診者曾到板橋車站環球購物中心B1的小南門傳統美食，店家貼出「今日暫停營業」的公告。（記者賴筱桐攝）

    有武漢肺炎確診者曾到板橋車站環球購物中心B1的小南門傳統美食，店家貼出「今日暫停營業」的公告。（記者賴筱桐攝）

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