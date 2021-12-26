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    首頁　>　新北市

    2惡煞當街擄人強盜劫58萬 拎行李逃亡前一刻被逮

    警方將徐、羅2嫌移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將徐、羅2嫌移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/12/26 12:02

    〔記者徐聖倫／新北報導〕25歲張姓虛擬貨幣自營商前日下午前往新北市三重提領現金58萬，未料步出銀行隨即遭2名惡煞擄走，並搶走所有現款，後張男被丟包在中和街頭。警方循線將擄人的25歲徐姓、羅姓逮捕歸案，並搜出部分贓款。據了解，羅嫌看見電視新聞發現自己被警鎖定，本已準備好行李逃往高雄躲藏，所幸警方手腳更快，順利在其逃亡前逮捕。

    據了解，被害人張男24日下午3時許前往三重區正義北路中國信託銀行提領現款58萬元，準備回公司交款，才走出銀行，就被徐、羅2嫌從背後架住並強押上車，將張男捆綁住雙手、蒙住雙眼，並恐嚇「交錢就不傷害你」。

    民眾見到街邊擄人隨即報警，警方啟動攔截圍捕，一路追到中和，但只找到被丟包的張男，而2嫌的車輛為租賃車，將張男丟包還車後，2嫌則分頭逃跑。警方循監視器，昨中午順利在新莊區將徐嫌逮捕，但羅嫌則險些讓他逃跑。

    羅嫌逃回三峽住處，昨晚間7時許打開電視發現自己已被警方鎖定，立刻準備好行李準備當晚逃至高雄老家，還好警方手腳更快，晚間10時許至羅嫌住處埋伏，順利逮到帶著行李出門的羅嫌。

    徐、羅2嫌向警方供稱，他們是受1名33歲張姓主嫌指使，他們只是拿錢做事。警方初步了解，張嫌與張男疑似為生意上合作關係，警方不排除圍內神通外鬼，現正積極緝拿幕後主腦張嫌中。訊後，警方依強盜罪嫌，將徐、羅2嫌移送法辦。

    監視器拍下張男遭丟包。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下張男遭丟包。（記者徐聖倫翻攝）

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