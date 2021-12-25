婦人三重領58萬後遭押走丟包中和 警逮一嫌

新北市三重驚傳一名婦人從銀行提領58萬現金後，遭雙煞押上車行搶得手，隨即丟包中和（見圖）；新北警方剛逮獲一名徐姓嫌犯，正釐清全案，追查遭搶款項。（記者吳仁捷翻攝）

2021/12/25 19:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名婦人24日在三重中國信託提領58萬現金後，遭駕駛黑色休旅車的雙煞押走搶走58萬後，一個半小時後丟包中和，隨即逃離，警方追出雙煞租車犯案，但已早一步還車，警方今天逮獲一名徐姓犯嫌，仍待查在逃嫌犯，釐清全案為隨機犯案或糾紛引發。

警方調查，這起尾隨領款婦人強盜案發生在24下午3時37分，三重區長壽西街與正義北路，目睹民眾報案指稱，一名婦人走出銀行後，遭兩人架上車押走離去。

警方獲報，查出約1小時20分後，被害人遭丟包在中和區員山路，被害人驚慌報案；指稱她昨天提領58萬元貨款，準備交給廠商，未料剛領錢走出銀行，就遭雙煞押走，上車就矇上她雙眼、綑綁雙手，更恐嚇她不准動「威脅乖乖配合就不會傷害妳」，剛領出來的58萬現金一上車就被搶走，隨即被丟包中和區員山路一間超商附近，她被帶下車後，不知道要被帶到哪去，直到歹徒離去後數分鐘，有路人詢問她是否需協助，她才掙脫報警。

婦人辯稱，她沒有與人結怨，不清楚為何會遭押走，懷疑領款時遭盯上，警方不排除任何可能性。

警方獲攔截圍捕，24日下午4時40分在一間租車行發現犯案車輛，但該車剛歸返車行，雙煞已逃離躲藏；檢警調閱監視器、比對分析相關資料，鎖定涉嫌人，剛逮獲1名25歲徐姓犯嫌，正積極查緝共犯到案，釐清行搶動機及是否掌握被害人行蹤。

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