就職3周年盼百業復甦 侯友宜許諾：翻轉新北市、躍上國際

新北市長侯友宜與車輪餅老闆李威德一同合影，展示特製車輪餅。（新北市政府提供）（記者何玉華攝）

2021/12/25 19:38

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府團隊就職3周年，一如日常，沒有舉辦慶祝活動，新北市長侯友宜一樣行程滿檔，今天稍早在臉書貼出他以車輪餅小販，快閃到耶誕城區站前廣場賣車輪餅，與客人話家常，關切民眾在疫情期間的生活。侯友宜在影片最末說，他身為新北市大家長，要站在最前線，讓市民回到正常生活，讓孩子平安、百業復甦。

侯友宜說，3年來，市府團隊一一實現對市民許下的2030新願景承諾，不但積極整頓泰山塭仔圳、將五股垃圾山翻轉成為五股夏綠地，展現鐵腕，解決過去數十年延宕擱置的問題，以負責任的態度，推動市政持續向前；並且以市民為本，推動福利政策及便民措施，還利於民。就職3周年之際，市府團隊將繼續翻轉新北市，躍上國際，為國家創造更多榮耀。

適逢歡樂耶誕城開城期間，侯友宜在耶誕節前夕，巧扮車輪餅老闆，在樂高耶誕城區送車輪餅，順便跟民眾聊聊天，關心受到疫情影響的情形；由於戴著口罩、帽子，一開始沒被認出來，但高辨識度的聲音，終於讓「侯友宜」被認出，民眾不可置信地問「是不是雙胞胎？」也有民眾興奮拿起手機拍照。

一旁的車輪餅攤正牌老闆李威德說，他創業3年多，今年5月疫情嚴峻，3個月賠光他3年多賺的錢；侯友宜感受到年輕創業者的不易，影片最後他說，接近歲末感恩時刻，能和大家近距離互動，雖然隔著口罩，仍能感受到大家滿滿的熱情，他特別珍惜。身為新北市大家長，他要站在最前線，讓市民回到正常生活，讓孩子平安、百業復甦，不論生活有多少挑戰，新北市會陪大家一起堅持下去。

新北市長侯友宜與宜與購買車輪餅的民眾合影。（新北市政府提供）（記者何玉華攝）

新北市長侯友宜化身車輪餅老闆，與民眾話家常。（新北市政府提供）（記者何玉華攝）

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