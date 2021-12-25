女藥頭找毒蟲開賭天九牌 邊開趴邊吸毒擾鄰被抄

新北市陳姓女藥頭疑以賭天九牌送毒品號召，吸引毒蟲等賭咖上門，新莊警方查獲時，起出賭具、6萬5千元賭資、140餘公克安非他命等毒品，全案依毒品、賭博等罪嫌送辦。 （記者吳仁捷翻攝）

2021/12/25 20:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市陳姓女藥頭販毒牟取暴利，還把腦筋動到愛賭的毒蟲身上，疑以賭天九牌送毒品號召，果然吸引三名毒蟲等賭咖上門，賭得正開心之際，因邊打牌邊開毒趴，吵得附近住戶無法入眠報警，新莊警分局頭前派出所警力攻破賭場時，3名毒蟲還一邊吸毒，警方查獲賭具、6萬5千元賭資、140餘公克安非他命等毒品，全案依毒品、賭博等罪嫌送辦。

頭前派出所本月中旬接獲線報，新莊頭興街一處公寓出入複雜，經多日埋伏蒐證，偵查隊及頭前所員警昨平安夜持搜索票，破獲藏身公寓的天九牌職業賭場，逮捕37歲陳姓藥頭，9名賭客，現場除查出6萬餘元賭資、賭具，還起出139餘公克安非他命、1.8公克海洛因、微量K他命，一問之下，得知女藥頭疑以供應毒品做號召，果然有三名毒蟲邊打牌邊吸毒，現場起出3組吸食器等證物。

陳姓女藥辯稱上百公克毒品為自行持有，僅供吸食，三名毒蟲賭咖也辯稱只是到場打牌兼吸毒，警方將經營賭場的陳姓女藥頭、3名邊吸毒邊賭牌的蔡姓、李姓與王姓毒蟲等3嫌，依毒品危害防制條例送辦，另6名賭客依社會秩序維護法裁罰。

除了這場毒蟲賭博趴之外，新莊警分局偵查隊、光華派出所今天凌晨平安夜獲報，四維路一處越南雜貨小吃店地下室有人員出入複雜，還大聲喧嘩，警方見時機成熟，今25日凌晨一舉破獲六公撲克牌職業賭場，現場查扣撲克牌二副、賭資9萬2000元、監視器鏡頭、主機等證物，將35歲陳姓賭老闆及9名越南籍賭客，各依賭博罪、社會秩序維護法送辦。

新莊警分局強調，賭場容易衍生幫派、毒品與暴力案件的發生，警方年關前全力掃除治安毒瘤、截斷幫派金援，淨化社會治安。

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新北市陳姓女藥頭疑以賭天九牌送毒品號召，吸引毒蟲等賭咖上門，新莊警方查獲時，起出賭具、6萬5千元賭資、140餘公克安非他命等毒品，全案依毒品、賭博等罪嫌送辦。 （記者吳仁捷翻攝）

新北市陳姓女藥頭疑以賭天九牌送毒品號召，吸引毒蟲等賭咖上門，新莊警方查獲時，起出賭具、6萬5千元賭資、140餘公克安非他命等毒品，全案依毒品、賭博等罪嫌送辦。 （記者吳仁捷翻攝）

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