大膽賊偷住台商家還幹走百萬寶物 屋主返家反鎖逮人

新北警三重分局逮捕陳姓主嫌（見圖）及同夥林姓、周姓男子，起出百萬玉佛、天珠、戈壁石等上百萬骨董。（記者吳仁捷翻攝；本報合成）

2021/12/25 17:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市陳姓攤商無家可歸，得知三重一間空屋無人居住，登門入室暫住，還搬走屋內市價上百萬玉佛、戈壁石、寶石等古董，還變賣給林姓、周姓兩名同業，黃姓屋主返家，赫見有人竟在家中，反鎖後報警，警方循線逮獲陳姓、林姓與周姓等三嫌，所幸陳嫌等人不識貨，起贓時百萬玉佛等名貴古董都還未售出，警方則將三嫌依竊盜、侵入住宅等罪嫌送辦。

警方調查，53歲黃姓台商返台過年，隔離期滿返回新北市三重住處，竟發現屋內凌亂疑似遭竊，屋內還有人居住，他連忙反鎖大門報警，但竊嫌跳窗逃亡，黃男進屋後，發現家中收藏的彌勒玉佛、天珠、戈壁石、寶石等上百萬古董都遭竊，警方展開追查。

警方從監視器，發現竊嫌騎乘的失竊機車，追到贓車查獲部分失竊天珠，再進一步過濾車內指紋等生物跡證，查出37歲陳姓慣竊涉有重嫌，警方發現陳嫌騎機車7度將屋內骨董往外載運，還從銷贓管道查出陳嫌將贓物賣給48歲林姓、44歲周姓同夥，再到三重重陽橋下跳蚤市場、大台北等跳蚤市場販售，但因陳嫌等三嫌不識貨，只賣出2500元的舊CD牟利。

警方在台北市、三重，逮獲前科累累的陳嫌等三嫌，陳嫌辯稱，12月初他與妻子吵架後，被趕出住處，從慣竊周嫌口中得知三重仁化街一處公寓民宅空無一人，前往勘查發現大門已遭破壞，屋內空無一人，卻有水有電，乾脆搬入居住，期間陳嫌發現屋內收藏不少天珠、玉佛、寶石等骨董，他如入無人之境，大肆搜刮骨董變賣，未料碰上屋主返家；警方除將全案移送新北地檢偵辦，也續追陳嫌等人犯行。

三重警方偵破陳姓男子為首的竊案，起出上百萬玉佛等古董。（記者吳仁捷翻攝）

新北警三重分局逮捕陳姓主嫌及同夥林姓、周姓男子（見圖），起出百萬玉佛、天珠、戈壁石等上百萬骨董。（記者吳仁捷翻攝）

新北警三重分局逮捕陳姓主嫌（見圖）及同夥林姓、周姓男子，起出百萬玉佛、天珠、戈壁石等上百萬骨董。（記者吳仁捷翻攝）

新北警三重分局逮捕陳姓主嫌及同夥林姓（見圖）、周姓男子，起出百萬玉佛、天珠、戈壁石等上百萬骨董。（記者吳仁捷翻攝）

新北警三重分局逮捕陳姓主嫌及同夥林姓、周姓男子，起出百萬玉佛、天珠、戈壁石等上百萬骨董。（記者吳仁捷翻攝）

新北警三重分局逮捕陳姓主嫌及同夥林姓、周姓男子，起出百萬玉佛、天珠、戈壁石等上百萬骨董。（記者吳仁捷翻攝）

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