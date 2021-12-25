自曝以為「米可白」是毛小孩！侯友宜參加寵物趴 連忙說抱歉

新北市長侯友宜自曝將「米可白」（右下）誤認為寵物名，連忙向她說抱歉。（記者翁聿煌攝）

2021/12/25 17:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市動物保護防疫處今天（25日）舉辦「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」，數百人帶著毛寶貝，與黑犬軍團25隻米克斯黑犬隨著合奏團音樂在草地上引吭高歌，歡慶耶誕，新北市長侯友宜到場時，聽見大家在說「米可白」，還以為是其中一隻寵物的名字，知道自己誤會後，連忙向藝人米可米道歉。

今年耶誕趴由新北市警犬隊表演拉開序幕，台北市陪伴犬協會帶10隻狗登場，在訓犬行為師指令下，展現超高穩定度，也教導民眾如何讓狗狗社會化，願意繫上牽繩出門散步，防檢局基隆分局領犬員也帶檢疫犬現場表演精湛偵搜能力，藝人米可白、高山峰、伊林旗下模特兒等人也到場宣導「認養不棄養、給牠一個溫暖的家」，鼓勵民眾認養動物之家犬貓。

侯友宜也為校園犬影片及校園犬繪畫得獎學校及學生頒獎，鼓勵得獎學校師生，讓「尊重生命，愛護動物」觀念從學校到每個家庭萌芽生長。

侯友宜上台自曝入場時的糗事，他到場時聽見大家在喊「米可白」，還以為是現場寵物的可愛名字，直到旁人說明後，才知道是現場藝人的名字。侯友宜連忙道歉，成為活動趣事一椿。

新北市長侯友宜（中）「2021毛寶貝幸福耶誕趴」活動，開心與飼主和寵物合照。（記者翁聿煌攝）

新北市動保處舉辦「2021毛寶貝幸福耶誕趴」，現場的可愛毛寶貝令人愛不釋手。（記者翁聿煌攝）

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