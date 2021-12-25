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    新北耶誕二手市集攜手彰化做公益 侯友宜、王惠美推廣農漁產

    新北市長侯友宜（前中）與彰化縣長王惠美（中後）一起推薦彰化縣的農特產品。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（前中）與彰化縣長王惠美（中後）一起推薦彰化縣的農特產品。（記者翁聿煌攝）

    2021/12/25 16:44

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府25日舉辦愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」，新北市長侯友宜及彰化縣長王惠美共同出席，攜手拍賣今年全運會柔道金牌、里約奧運國手蔡明諺個人比賽戰袍，最後以3萬元標出，此外，新北市彰化同鄉總會分別對新北和彰化捐出3百萬及1百萬元做公益，兩位首長也在現場推廣彰化芭樂、烏魚子等農漁產品，熱心公益也用行動力挺小農。

    侯友宜說，愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」活動由各區清潔隊、4個民間單位及知名網紅妞妞TV及我是老爸共設置48個「讓愛動起來」攤位，共募集超過9千件二手好物供市民朋友挑選，估計可減少15噸的垃圾量，相當於1萬1688公斤的CO2排放量。

    現場人潮擠得水泄不通，清潔隊員們打扮成耶誕老公公、耶誕女神與民眾互動，讓民眾帶著溫馨又愉快的心情挑選二手好物，今日義賣所得將全數納入「新北市愛心大平台」專戶，幫助需要幫助的人，用愛環保的心，將幸福散播。

    今年也邀請彰化縣政府與王惠美帶來彰化縣特產農漁產品擺攤，促進新北市與彰化縣縣市交流，更號召新北市彰化同鄉總會各捐出3百萬及1百萬元共同納入新北市愛心大平台及彰化縣專戶。

    侯友宜說，25、26日於市民廣場結合彰化特色，展售彰化優質的農漁特產，包括芭樂、烏魚子及米糧產品等，以及好吃又好玩的休閒農遊資訊，另外於市府一樓大廳也有展示彰化耶誕百果樹及農遊地圖書，呈現彰化縣農漁特產品及休閒農業特色，展示至12月29日止。

    新北市舉辦愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」，現場人潮滿滿。（記者翁聿煌攝）

    新北市舉辦愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」，現場人潮滿滿。（記者翁聿煌攝）

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