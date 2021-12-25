新北市議員「回娘家」聚會 近百人分享經驗顧健康

新北市議會議長蔣根煌（中）、副議長陳鴻源（左）與新北市長侯友宜（左二）、前新北市長朱立倫（右二）、新北市議會秘書長陳王正源，共同舉杯祝賀就職3週年；前台北縣議員、前高雄市長韓國瑜婉謝上台邀請，在台下共同舉杯。（新北市議會提供）

2021/12/25 16:10

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會今（25日）舉辦議員就職3週年慶暨歷屆議員回娘家活動，新北市長候友宜、前市長朱立倫、曾任高雄市長的前台北縣議員韓國瑜都到場祝賀，還有2位91歲的議員林延湯、曾義尚，兩人說，每年「回娘家」是他們最期待的日子，必定風雨無阻前來。

新北市議會每年在12月25日邀請歷屆議員聚會聯誼，今年有近百名議員參加，包括台北縣議會第7屆議員林延湯、第8屆議員曾義尚，兩人都已91歲，還是很期待出席這場活動。

前高雄市長韓國瑜曾任台北縣議會第12屆議員，還有台北市議員鍾小平，都以歷屆議員的身份參加回娘家活動。而一家四口都曾擔任議員的朱連和、黃阿春、朱子孟及鄭綉瑛也連袂出席。

新北市議會除了防疫工作，也為議員們安排簡易健檢及流感疫苗施打，現任、卸任議員相談甚歡，除了分享問政經驗，也大談養生之道，提醒年輕議員再忙碌也要注意身體健康，才能為地方打拼，服務更多鄉親。

台北縣議會第7屆議員林延湯，高齡91歲，出席新北市議會舉辦的「回娘家」活動，相當開心。（記者何玉華攝）

台北縣第8屆議員曾義尚已91歲，每年都非常期待回議會走走。（新北市議會提供）

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