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    首頁　>　新北市

    新北瑞芳驚傳釣客落海 警消全力搜救中

    住在基隆市的王姓男子午後在台二線112.5公里貢寮海域垂釣時不慎落海，警消與海巡搜救中。（記者林嘉東翻攝）

    住在基隆市的王姓男子午後在台二線112.5公里貢寮海域垂釣時不慎落海，警消與海巡搜救中。（記者林嘉東翻攝）

    2021/12/25 14:58

    〔記者林嘉東／新北報導〕台二線112.5公里貢寮岸際，今天午後發生一起釣客落海意外，瑞芳警方與新北市消防局消防員與海巡人員獲報趕往搜救中。

    新北市警局瑞芳警分局今天下午1點30分獲報，有人目睹一名釣客在台二線112.5公里礁岩上垂釣時，不慎落海。

    警方獲報趕抵，查出落海釣客是住在基隆的52歲王姓男子，與海巡人員持續在落海的海域搜尋其下落。

    據指出，王姓男子是跟釣友從基隆開車前往112.5公里海域垂釣，不慎落海。

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