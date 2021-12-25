朱侯韓同框 2022/2024選戰成焦點話題

新北市長侯友宜出席新北市議會議員就職週年暨歷屆議員聯誼活動，逐桌問候。（記者何玉華攝）

2021/12/25 14:07

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜中午出席新北市議會議員就職週年暨歷屆議員聯誼活動，面對媒體追問各種政治問題，侯友宜表示，今天很單純來謝謝議員們與新北市政府一起並肩作戰，讓新北市脫胎換骨；現在離選舉很早，好好努力做事，才是本份。

新北市議會今（25）天舉辦議員就職週年暨歷屆議員聯誼活動，國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜先後到場進入餐廳；侯友宜到場時受訪被問到外界傳出「侯柯」配的選項、對朱立倫親征高雄，以及韓國瑜選2022的看法。

侯友宜強調，今天是議員就職三週年活動，他特別感謝議員在蔣根煌議長的帶領下跟市府並肩作戰，讓新北市脫胎換骨，是很單純的來謝謝議員們。

對於2024外界有「侯柯」配一說，侯友宜表示，現在人民最關心的不是選舉，最重要的還是防疫，非常擔心在春節期間，萬一沒有全力防堵好，會不會再有新興的疫情；韓國瑜出席新北市議員「回娘家」活動很正常，他是前台北縣議員，也曾經為新北市做過事，對曾經為新北市努力過的前後任議員，都心存感機。

至於是否希望韓國瑜2022參選，侯友宜說，今天很單純，就是謝謝議員，大家一起為新北市好好做事，做出人民有感的政績。而朱立倫是否要去參選高雄市長，侯友宜說，這應該去請教朱立倫，應該尊重他的想法，每個人都是為自己的行為負責。

至於「漢子、禿子、燕子」是否合體？侯友宜說，現在離選舉很早，好好做事做，人民關心不是這些事 努力做事才是現有本份。

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