耶誕限定！「五股心環原」大型遊具樂園只有2天

侯友宜今出席童樂會與孩子同樂。（記者周湘芸攝）

2021/12/25 12:19

〔記者周湘芸／新北報導〕今天是耶誕節，新北市五股區公所今、明2天於五股心環原公園舉辦童樂會，現場設置7項大型遊具及抽獎活動，首日吸引大批親子同樂。市長侯友宜出席活動也說，昔日的五股垃圾山已成為民眾遊憩的地方，明年會將五股都市計畫送往內政部審查，盼打造更好的環境。

侯友宜今天出席活動與小朋友同樂，不僅抽出多項大獎，也現場發糖果與民眾共度佳節，氣氛熱絡。他表示，五股是大台北中心點，昔日的五股垃圾山如今翻轉成五股心環原公園，成為孩子盡情歡樂、長者休憩的地方。

侯友宜說，五股改造的下一步於明年將五股都市計畫送往內政部審查，希望解決洪水平原管制線問題，以更好的方式重新打造。另外，鄰近五股的新泰塭仔圳重劃區第一階段已經拆除完成，未來希望帶動整個溪北地區發展。

五股區長洪崇璉表示，此次耶誕童樂會舉辦地「心環原」，就是之前五股垃圾山所在地，市府經過2年努力，將原本髒亂的環境重新整頓、納管，更進一步綠美化，現已打造出五股新冪境、環保藝術公園、心環原公園。

五股區公所指出，聖誕童樂會活動於五股工商路立體停車場提供免費接駁專車，每天上午8點半開始定時發車。活動會場周圍道路也有規劃汽車、機車停車區，相關活動資訊可至五股區公所網站（https://www.wugu.ntpc.gov.tw/index.jsp）查詢。

侯友宜發糖果與民眾共度佳節。（記者周湘芸攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法