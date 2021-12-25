賊闖空門偷近2百萬金飾名錶 金山警火速逮人

金山警方循線逮到鄧姓男子，金飾、名錶已被他典當、變賣，得手14萬餘元；警訊後將鄧嫌依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

2021/12/25 10:31

〔記者林嘉東／新北報導〕鄧姓男子缺錢花用，鎖定新北市野柳一處無警衛看守的社區，打破住戶窗戶後，偷走勞力士名錶、金項鍊等金飾，價值近2百萬元；金山警方循線逮到他時，金飾、名錶已被他典當、變賣，得手14萬餘元；警訊後，將鄧嫌依加重竊盜罪嫌送辦。

新北市警局金山警分局野柳派出所轄內，港東路上大型社區，18日深夜發生一起住宅竊盜案，竊賊偷走林姓屋主放在臥室內的5條金手鍊、2條金項鍊、金戒及金耳環等金飾重1兩多，另有3支勞力士手錶、2支SEKIO手錶，合計價值188萬餘元。

警方勘驗現場發現，竊賊是從林宅加蓋的6樓頂，爬近5樓陽台後，利用大理石塊敲破窗角後入內行竊。

經金山分局偵查隊、野柳派出所警員調閱調閱社區、附近道路監視器，查出鄧姓竊賊開著租車遠從基隆來林宅行竊。

警方昨循線拘捕鄧到案，追回被鄧變賣的名錶；鄧坦承，他因為缺錢花用，與巧遇的陳姓男子臨時起意，18日晚上9點多，他開著出租車，沿街尋覓行竊對象，發現林宅屋內沒有燈光後，陳在樓下替他把風，他則搭社區電梯上到6樓後，爬進林宅家中，偷走名表、金飾。

鄧說，得手名表、金飾後，隔天就賣給獄友提供的銷贓管道，變賣得手14萬元，分給陳嫌8千元。

據悉，遭竊的林姓一家人，在野柳經營漁船、船具買賣事業多年，大多凌晨1時許才返家，加上林所住的社區又無警衛管理，社區電梯也未管制，給了竊賊闖空門的機會。

金山警分局長林詮峰呼籲，年關將近，竊賊蠢蠢欲動，也想撈一筆好過年，警方對於意圖挑戰公權力的不法份子，會利用各種偵查手段，將犯嫌繩之以法，保障民眾的財產安全。

鄧姓男子打破住戶窗戶後，偷走勞力士名錶、金項鍊等金飾。（記者林嘉東翻攝）

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