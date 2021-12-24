新北耶誕城防疫秘密武器 「紫光通道」零接觸殺菌

新北歡樂耶誕城面對全球Omicron疫情嚴峻，攜手民間公司「秘密武器」幫忙，在人潮最多的車站與市府連結道，設置7座日製紫外線滅菌燈，「零接觸」大規模迅速消毒，守護民眾健康。（記者林欣漢翻攝）

2021/12/24 17:22

〔記者林欣漢／新北報導〕新北歡樂耶誕城開城期間吸引超過60萬人次遊客朝聖，面對全球Omicron疫情嚴峻，祭出嚴格防疫管制措施，也攜手民間公司「秘密武器」幫忙，於人潮最多的車站與市府連結道，設置7座日製紫外線滅菌燈，透過光照射「零接觸」方式大規模迅速消毒，守護民眾健康。

邁入第11屆的新北歡樂耶誕城，今年以「樂高」為主題，打造3D雷射光雕投影秀，於市民廣場展出全台最大的14米高LEGO耶誕老人，每到假日都吸引爆滿人潮。

觀光旅遊局長蔣志薇說，面對Omicron疫情陰影，為了帶給板橋車站來往新北市政府及前往參觀新北歡樂耶誕城的民眾更高防護，觀旅局攜手日本株式会社Quark科技以歡樂耶誕城試點突破，於板橋車站通往歡樂耶誕城市民廣場主燈區的聯通道口增設222nm E-vio滅菌燈，民眾只要經過紫外線燈區，即會智慧感應自動開啟，同步照射滅菌，完成身體與衣物消毒。

代理日本株式会社Quark科技公司的台灣昱凱科技公司處長鄭俊汶指出，對抗病毒的三大守則「疫苗、口罩、滅菌」缺一不可，此款日本222nm E-vio新型態紫外線滅菌技術，打斷病毒的傳播及連結， 在人流量較大的區域與用餐前會觸碰的物品，可進行高效率的紫外線滅菌，在大型展會、展演、演唱會以及大型馬拉松賽事，以零接觸方式無痛滅菌方式守護健康。

新北觀旅局攜手日本株式会社Quark科技以歡樂耶誕城試點突破，於板橋車站通往歡樂耶誕城市民廣場主燈區聯通道口增設222nm E-vio滅菌燈，智慧感應照射滅菌，完成身體與衣物消毒。（記者林欣漢翻攝）

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