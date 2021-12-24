涉詐1359萬助理費 新北議員周雅玲起訴

民進黨新北市議員周雅玲涉嫌詐領助理費1359萬元，檢方今日將她起訴。（資料照）

2021/12/24 15:38

〔記者王定傳／新北報導〕民進黨新北市議員周雅玲與其胞妹，被控利用6名人頭，詐領公費助理費，金額高達1359萬餘元，款項挪為私用，如支付私人管理費、父親計程車費、繳納周雅玲位於宜蘭縣房屋的貸款。新北地檢署今日依違反貪污治罪條例及刑法使公務員登載不實等罪嫌，起訴周雅玲及其胞妹，至於這6名人頭，包含周的小妹、前夫等親友均獲緩起訴。

周雅玲是前立法委員周雅淑的妹妹，曾任台北縣第15、16屆議員，亦連任新北市第1至3屆市議員；但檢調接獲檢舉，周雅玲涉嫌從2009年起，利用6名親友人頭詐領補助款，至今年4月金額高達1359萬餘元，並將款項挪為私用，如支付私人管理費、父親計程車費、繳納她位於宜蘭縣房屋的貸款。

新北地檢署黑金組主任檢察官洪三峯及檢察官楊唯宏，日前指揮台北處兵分五路搜索周雅玲的議員服務處、住處等5處，查扣手機、平板、存摺及相關文書等物證，並約談周雅玲、其前夫等人到案說明。

檢方複訊後認為，周雅玲涉違反貪污治罪條例中的「利用職務機會詐取財物罪」嫌，及刑法使公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，且是重罪，又有串證之虞，因此向法院聲押禁見，法院則裁定周雅玲300萬元交保，並限制住居、出境出海。

據查，新北市屢屢發生市議員涉嫌詐領補助款案例，包含新北市議員王淑慧、黃永昌、高敏慧、曾煥嘉等，均因涉嫌利用人頭詐領補助款被起訴，目前都在新北地院審理中。

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