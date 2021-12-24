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    動物森友會就在新北！ 來環教中心與動物玩躲貓貓

    「森入其境」可透過螢幕科技和紅樹林小動物玩躲貓貓。（記者周湘芸攝）

    「森入其境」可透過螢幕科技和紅樹林小動物玩躲貓貓。（記者周湘芸攝）

    2021/12/24 13:53

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市永續環境教育中心即日起至明年7月31日舉辦「樹學家特展」，以「一棵樹就是一個生態系」為主軸，透過機智問答、拼圖操作、科技螢幕互動等打造如動物森友會沉浸式體驗，培養孩子知樹、學樹、愛樹素養，響應聯合國永續發展目標。

    教育局表示，「樹學家特展」設計四款互動遊戲，「松鼠藏寶盒」只要解開樹木相關問題即可兌換獎品；「誰是樹學家」用幾何圖形拼出樹，啟發孩子創造力；「紅樹林生態拼圖」用巨型方塊拼出6種八里在地知名生物；「森入其境」透過螢幕科技和紅樹林小動物玩躲貓貓。

    教育局指出，「樹學家特展」也提供學校機關團體預約導覽，還有規劃中心綠屋頂的香草園課程，即日起至明年7月31日，每週二至日開放自由參觀（週一及國定假日休館），平日團體預約導覽可電洽（02）2610-0305分機313，相關活動訊息可至新北巿永續環境教育中心（https://www.sdec.ntpc.edu.tw/）網站查詢。

    教育局長張明文表示，台灣全年平均氣溫上升比全球還快，夏季越來越長，冬季越來越短，學生幾乎一整年在酷暑環境下學習，政府推行「班班有冷氣政策」，同時搭配「校園樹木環境盤點及植樹計畫」，希望幫助校園降溫、減碳，讓學生有舒適學習環境。

    新北市永續環境教育中心即日起至明年7月31日舉辦「樹學家特展」。（記者周湘芸攝）

    新北市永續環境教育中心即日起至明年7月31日舉辦「樹學家特展」。（記者周湘芸攝）

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