府中空間改造 人行廊道改善明年1月底完工

板橋府中美學示範基地「文化路、北門街、西門街人行時空廊道改造工程」，預計明年1月底完工。（記者何玉華攝）

2021/12/24 12:54

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今日視察「文化路、北門街、西門街人行時空廊道改造工程」，要求如期於明年1月底完工，讓市民在感受歷史底蘊與都會能量並存的雙城魅力時，也能有更好的步行空間。

工務局指出，「板橋府中美學示範基地」是市府今年度重大施政計畫，如火如荼進行的「文化路、北門街、西門街人行時空廊道改造工程」，重新規劃人行道鋪面、交通動線及樹木植栽，串聯新板「都會區」及府中「古城區」人行道，預計明年1月底完工。

工務局長詹榮鋒說，自2020年7月拆除古城區小東門陸橋後，對周邊通行環境辦理整體改善計畫。「文化路、北門街、西門街人行時空廊道改造工程」作為「板橋府中美學示範基地」改善工程的一環，將打造串聯都會區及古城區的時空廊道，人行道磚面採用漸變比例的灰色及紅色，以跳色方式做鋪排，達到銜接古城及現代都市的效果。

施工團隊養工處長馮兆麟表示，原北門街人行道設施老舊，且有路樹、變電箱、電線桿等阻擋行人通行，經與交通局、台電公司、板橋區公所等單位協調後，規劃將道路附屬設施全數遷移至設施帶，並於設施帶中間劃設停車空間，除暢通人行動線外更確保行人安全。至於文化路部分，原路段人行道雖寬敞，但路樹及設施無統一規劃，且行人及自行車動線不明確，藉由本次工程將路樹及設施分別往兩側遷移，預計可劃分出2米的人車共道及人行空間，整體工程預計明年1月底完工，總經費約6683萬元。

新北市長侯友宜（中）日視察「文化路、北門街、西門街人行時空廊道改造工程」。（記者何玉華攝）

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