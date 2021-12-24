歲末年終 他們選擇飢餓2餐捐款助世界弱勢角落

永平高中師生以「飢餓十二」活動幫助世界上的弱勢角落。（新北市政府教育局提供）

2021/12/24 12:19

〔記者周湘芸／新北報導〕年終歲末，新北市永平高中學生第14年選擇用飢餓體驗方式，由1408位親師生透過飢餓2餐，募集14萬元省下的餐費捐款世界展望會，幫助在氣候變遷、衝突與疫情危機下的弱勢民眾，不僅讓學生學會感恩惜福，也進而關注到世界上需要幫助的弱勢角落。

永平高中推動「飢餓十二」活動已長達14年，今年共有1408位親師生參與，其中有222位國、高三準考生連續3年參加活動、更有17位學生連續參加6年，活動中也邀請網紅羅小白、創作團體About Joys與「迪士尼御用公主」蔡永淳輪番演出鼓舞學生。

連續3屆帶領學生完成3年飢餓體驗的老師柴吟采表示，現在的孩子普遍都能吃飽穿暖，教導孩子心存感恩並不是件容易的事。飢餓十二體驗活動讓孩子從毫無所覺到有所感恩，小至關心周遭的人，大至能關懷世界上其他正處於貧窮飢餓的人。

永平高中校長沈美華表示，永平高中為教育部「生命教育」特色學校，藉由課程安排教導學生知足感恩、惜福助人的意義。每年12月的感恩主題月中，會設計一系列以「感恩、傳愛」為主軸的特色活動，今年飢餓營主題為「齊飢有你，獨一無餓」，希望讓孩子關注世界各地貧窮、飢餓等議題，承擔公民的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法