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    首頁　>　新北市

    百福里長林燕玲喜歡貓咪 愛屋及烏在里內成立愛心認養小棧

    林燕玲愛護小動物，自己就認養4隻貓咪。（記者翁聿煌攝）

    林燕玲愛護小動物，自己就認養4隻貓咪。（記者翁聿煌攝）

    2021/12/24 11:38

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市動物保護防疫處與新店區百福里長林燕玲合作，在24日成立全國第5處里辦公處「愛心認養小棧」，新北市已成立72處愛心認養小棧遍布全市，協助動物之家出養4,870隻毛小孩，動保處長楊淑方說，認養小棧設立在鄰里，民眾認養更方便，林燕玲帶頭做動保，有效解決社區流浪貓問題，也成為愛護動物友善社區標竿。

    林燕玲說，自己在網路上看到一支小幼貓逗笑影片，被小貓的萌樣與可愛吸引，她本來想認養幼貓，經過志工解說才知道，最需要被認養反而是成貓，成貓在經過收容所內志工與動保員施以親訓後個性溫馴且穩定，更適合初次養貓人，於是決定認養一隻虎斑成貓，開啟她和貓咪的初次接觸。

    後來因擔心家中虎斑貓寂寞，又收容一隻在里內巷弄和貓媽咪走散的小橘貓，因為愛屋及烏，不捨在外頭流浪的貓咪，陸續又收養了里內二隻貓，讓林燕玲家成為擁有4隻貓咪的大家庭。

    林燕玲說，為幫助街頭動物找到溫暖的家，她主動聯繫動保處希望在里辦公室成立里認養小棧，雖然設立在她的住家3樓，她會將認養訊息貼在臉書或里群組讓里民知道，民眾可以先預約看貓，一樣可以做好愛心認養服務。

    另外，為了從源頭減少里內流浪貓數量，她也與附近獸醫院合作，積極落實里內街貓TNR包含捕捉、絕育及放養，同時也與愛心人士合作在里內推動乾淨餵養，不僅讓里民共同照顧浪貓，也讓環境更乾淨，可說是一舉兩得。

    百福里成立全國第5處里長愛心認養小棧。（記者翁聿煌攝）

    百福里成立全國第5處里長愛心認養小棧。（記者翁聿煌攝）

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