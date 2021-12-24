還地於民 汐止、土城、鶯歌公保地再解編23.9公頃

鶯歌（鳳鳴地區）公設專案內位於鶯歌鳳鳴國中西南側的車站用地，現況為茶葉販賣業，經評估已無徵收興闢車站使用需求，參照毗鄰土地使用分區變更為商業區，增加地區商業服務機能。 （新北市政府城鄉局提供）

2021/12/24 11:09

〔記者何玉華／新北報導〕新北市辦理公設保留地檢討解編，新北市都市計畫委員會審議通過汐止、鶯歌（鳳鳴地區）及土城公設專案通檢，再解編23.9公頃面積，預計2022年2月提送內政部都市計畫委員會審議，未來將透過公辦市地重劃辦理整體開發，加速實質開闢公共設施用地，兼顧民眾權益及地區發展所需。

城鄉發展局局長黃國峰表示，此次檢討變更公設保留地共40處、面積34.6公頃，考量公共設施的服務半徑、機關使用需求及財務負擔，實際興闢公共設施需求約10.7公頃，其中五項公共設施用地約6.8公頃，將設置公園、綠地、廣場等，解編23.9公頃。

黃國峰指出，3處都市計畫公設通檢案提列多處解編標的，如汐止公設專案內公（河）八、公八用地，現況已部分開闢為汐止公園，另部分用地屬私人產權，市府未徵收開闢，納入解編標的，提高地區開放空間品質。

鶯歌（鳳鳴地區）公設專案內位於鶯歌鳳鳴國中西南側的車站用地，現況為茶葉販賣業，經評估已無徵收興闢車站使用需求，參照毗鄰土地使用分區變更為商業區，增加地區商業服務機能。

土城公設專案位於土城清水高中東側之公二，現況部分已開闢為大清水公園，但部分公園用地因屬私人產權且尚未徵收開闢，納入解編標的，參照毗鄰土地使用分區變更為住宅區、道路用地及公園用地，並興闢相關公共設施；計畫道路配合未來捷運萬大二期規劃的12公尺替代道路，銜接廷寮溝與明德路之間，可有效紓解交通壅塞問題。

城鄉局指出，明年起，將持續啟動樹林（三多）、蘆洲、五股、淡水竹圍、泰山、樹林及萬里等區之公共設施專案通盤檢討草案公開展覽及說明會，相關資訊都會公布在城鄉發展局網站「最新消息」的「都市計畫公告」。

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