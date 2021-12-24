為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北路邊停車費行動支付 元旦起新優惠上路

    新北市路邊停車費使用行動支付，將自明年元旦起加碼推出「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」優惠。（新北市交通局提供）

    新北市路邊停車費使用行動支付，將自明年元旦起加碼推出「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」優惠。（新北市交通局提供）

    2021/12/24 10:34

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市路邊停車族福音，交通局擴大行動支付繳費推廣，將自明年元旦起加碼推出「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」最新優惠，以每個月30張10元停車單（300元）計算，利用行動支付繳費，可省170元。

    交通局停車營運科科長許芫綺表示，自2016年推出行動支付以來，越來越多使用者體會到行動支付帶來的省時及方便，累計已突破1千萬筆，平均每月使用量約30萬筆。

    許芫綺說，為推廣擴大使用行動支付，將自明年1月1日起加碼推出「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」最新優惠，新、舊用戶享有每3筆現折5元、第6筆就折10元的優惠，依此累推，繳愈多、省愈多。

    另外，新用戶再享前3個月（90天）每筆路邊停車費6折的優惠；即新用戶如有3張10元停車單，使用行動支付3張都享有6折優惠，第3筆繳費仍有5元折扣，可省下17元（如表一），若每個月有300元停車費（30張10元停車單）利用行動支付繳費，更替荷包省下170元。

    交通局表示，民眾只要下載Pi拍錢包、歐付寶、街口支付（1月31日後提供服務）、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、LINE Pay Money、萬付通、遠傳friDay理財+ 等其中一家行動支付業者的App，並綁定車號，以行動支付完成新北路邊停車費繳費即可享優惠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    婆婆罰單、停車費從不繳 害人夫慘噴逾7萬元妻暴怒
    2021/12/23 10:43

    婆婆罰單、停車費從不繳 害人夫慘噴逾7萬元妻暴怒
    南投獨享的優惠沒了！ 路邊停車最快明年7月要收費
    2021/12/14 12:38

    南投獨享的優惠沒了！ 路邊停車最快明年7月要收費

    中山北路都更翻新 二段街廓再現風華
    公投投票日 台南路邊停車不收費
    2021/12/13 10:09

    公投投票日 台南路邊停車不收費
    開車突心臟病發！ 司機昏迷前急停路邊救30名乘客
    2021/12/12 14:22

    開車突心臟病發！ 司機昏迷前急停路邊救30名乘客

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    他將車停「白線內」仍吃紅單？ 網一看傻眼：粗細要看清！
    2021/10/10 12:23

    他將車停「白線內」仍吃紅單？ 網一看傻眼：粗細要看清！
    週休假日繼續宅在家 新北黃線停車、停車格免費
    2021/06/24 13:31

    週休假日繼續宅在家 新北黃線停車、停車格免費
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播