新北路邊停車費行動支付 元旦起新優惠上路

新北市路邊停車費使用行動支付，將自明年元旦起加碼推出「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」優惠。（新北市交通局提供）

2021/12/24 10:34

〔記者何玉華／新北報導〕新北市路邊停車族福音，交通局擴大行動支付繳費推廣，將自明年元旦起加碼推出「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」最新優惠，以每個月30張10元停車單（300元）計算，利用行動支付繳費，可省170元。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，自2016年推出行動支付以來，越來越多使用者體會到行動支付帶來的省時及方便，累計已突破1千萬筆，平均每月使用量約30萬筆。

許芫綺說，為推廣擴大使用行動支付，將自明年1月1日起加碼推出「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」最新優惠，新、舊用戶享有每3筆現折5元、第6筆就折10元的優惠，依此累推，繳愈多、省愈多。

另外，新用戶再享前3個月（90天）每筆路邊停車費6折的優惠；即新用戶如有3張10元停車單，使用行動支付3張都享有6折優惠，第3筆繳費仍有5元折扣，可省下17元（如表一），若每個月有300元停車費（30張10元停車單）利用行動支付繳費，更替荷包省下170元。

交通局表示，民眾只要下載Pi拍錢包、歐付寶、街口支付（1月31日後提供服務）、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、LINE Pay Money、萬付通、遠傳friDay理財+ 等其中一家行動支付業者的App，並綁定車號，以行動支付完成新北路邊停車費繳費即可享優惠。

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