新莊垃圾車女嬰屍案 生母遺棄屍體罪緩起訴

發現棄嬰的新北市環保局新莊區清潔車。（資料照）

2021/12/24 09:38

〔記者王定傳／新北報導〕今年8月，新北市新莊區發生女嬰屍體遭丟棄垃圾車案；檢警調查，陳姓生母懷胎5至6月後，因突感腹痛，在住處浴室如廁之際產下女嬰，因發現女嬰已死亡，緊張害怕而棄屍，由於陳女認罪、有悔意，其丈夫亦同意緩起訴，新北地檢署今依遺棄屍體罪，予以緩起訴，緩起訴期間1年，並支付15萬元給國庫。

據了解，43歲、從事會計工作的陳女今年與丈夫發生性行為而懷孕，今年8月12日上午6時許，她因突感腹痛在住處浴室如廁之際，自行扯斷臍帶分娩產下一名女嬰，她見女嬰沒活動跡象或哭嚎，以手輕推女嬰也無反應或生存跡象，因此認為女嬰已死亡。

檢警調查，陳女因緊張害怕而未將此情告知丈夫，竟把女嬰連同臍帶、胎盤放入垃圾袋後，前往新北市新莊區中華路2段與中港路口，把垃圾袋棄置垃圾車內，隨後正常上班。

清潔人員啟動垃圾車壓縮機時，垃圾袋正巧掉落地上，進而發現此事，報警處理，警方過濾監視器，掌握她到內湖上班，到她公司拘提到案，陳女在偵查時坦承遺棄屍體罪。

檢方認為，她並無前科、素行良好，犯後頗有悔意，因一時緊張而犯案，相信歷此教訓後當知警惕，加上其丈夫同意緩起訴，因此給予緩起訴。

另外，陳女把女嬰丟入垃圾袋有無涉殺人等罪嫌，檢方認為，女嬰經法務部法醫研究所解剖鑑定結果為死胎，其棄置女嬰行為與殺人、生母棄嬰等罪構成要件未合，不另論陳女涉嫌殺人、生母殺嬰或遺棄致死等罪嫌。

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