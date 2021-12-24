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    品德教育融入雙語元素 新北光復國小獲教育部品德教育特色學校獎

    品德與食農教育結合辦理敬師活動。（光復國小提供）

    品德與食農教育結合辦理敬師活動。（光復國小提供）

    2021/12/24 09:32

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區光復國小今年榮獲教育部品德教育特色學校獎項，以「品德星光 復現精彩」為願景，將品德教育融入雙語教學，與國際教育接軌，校長張明賢表示，校方致力推動品德教育於各領域課程教學活動，以跨處室協作方式，透過融入式課程、主題教學及校園營造，務使品德教育能落實於學生日常生活中。

    張明賢說，在國際教育方面，學校將品德教育融入雙語元素，打造國際教育多元的學習環境，以社會關懷為起點，對學校、社區、世界都關心，營造尊重欣賞不同族群文化的友善學習空間。

    在疫情停課期間，老師指導學生透過遠距教學培養學生自主學習，同時也表達對台灣防疫英雄們心中的感恩與關懷，學校也利用屋頂設置的日光農場發展食農四季在地生命課程，讓學生透過課程學習對食物、生產者和環境的尊重與感恩，為身為地球村的一份子盡應有的使命與任務。

    6年級的自治市長呂宜庭說，每週學生朝會時間會由自治市團隊主持並進行品德教育宣導，以雙語教學、戲劇表演、錄製節目等方式，落實品德教育，學務主任黃雅慧表示，各班每月召開班會討論品德教育行為準則，選拔出當月班級品德之星，並於全校學生朝會公開表揚。

    張明賢說，透過見賢思齊與樹立楷模，引發學生良善行為，光復國小近2年分別榮獲教育部生命教育與品德教育特色學校的肯定，感謝全體親師生共同耕耘努力，透過課程融入與教學體驗活動，打開學生關懷的視野，讓生命教育與品德教育向下紮根。

    光復國小獲得全國品德教育特色學校獎，校長張明賢（左）歸功於親師生共同耕耘努力。（光復國小提供）

    光復國小獲得全國品德教育特色學校獎，校長張明賢（左）歸功於親師生共同耕耘努力。（光復國小提供）

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