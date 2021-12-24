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    警攔檢酒駕見球棒 菸盒一嗅是大麻

    28歲岳姓男子。（記者劉慶侯翻攝）

    28歲岳姓男子。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/12/24 08:27

    〔記者劉慶侯／台北報導〕28歲岳姓男子22日深夜開車遇警方酒測攔檢點有閃避動作，警方起疑，示意停車受檢，先是發現對方無故帶有摺疊刀和球棒，隨後查出有毒品前科，岳男雖堅稱已戒毒，並主動交出捲菸盒，結果又被查獲大麻菸。訊後依法移送法辦。

    北市警萬華分局專案巡邏警網，22日深夜0時50分許在環河南路一帶執行取締酒駕勤務，警方見駕駛轎車的岳男，一度有明顯想轉向躲避攔檢管制站的意圖，但因周邊道路已被封鎖，只得緩慢靠近攔檢點。

    警方見對方行跡可疑攔查，先自車窗外見車內放置有球棒，查察中對方又把隨身攜帶的摺疊刀交給警警，辯稱球棒僅是防身之用，摺疊刀亦僅是他工作時需使用的切割工具。

    不過警方在調查岳嫌身分中，查出有毒品前科，便進一步詢問他是否還有施用毒品，岳嫌當場表示已經戒毒，還主動交付手捲菸菸盒給警方「以示清白」，但因查驗的員警是老鳥，一打開菸盒即發現散發出濃重的大麻味，經再以大麻毒品測試劑檢測，確認呈大麻毒品陽性反應，立即以現行犯逮捕。

    警方昨日訊後，以岳嫌攜帶危險物品依社維法移送簡易庭，至於非法持有大麻部分另依毒品罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

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    警方查獲大麻菸。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲大麻菸。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲摺疊刀和球棒。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲摺疊刀和球棒。（記者劉慶侯翻攝）

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