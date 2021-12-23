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    米酒瓶敲1下8旬翁仰倒撞地不治 男判賠424萬

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/12/23 16:55

    〔記者王定傳／新北報導〕2018年間，年近40歲的陳姓男子與年逾80歲的莊姓鄰居起口角，竟持紅標料理米酒瓶重擊莊翁臉部，害他後仰倒地，枕部撞擊水泥地面死亡，刑事部分，一、二審法院依傷害致人於死罪，判處陳男11年6月徒刑，被害者家屬提出求償，新北地院審理後判決陳男賠償424萬餘元，可上訴。

    檢警調查，陳男與莊翁是鄰居關係，曾因路權問題起過數次爭執；2018年8月23日下午4時許，2人又再度起口角，陳男氣沖沖地持米酒瓶重擊莊翁左臉，害他後仰倒地，枕部撞擊水泥地面，莊翁妻子見狀報案，經緊急送醫急救後，莊翁仍因中樞神經休克死亡。

    檢方調查後依殺人罪嫌起訴陳男，一審法院認為，雙方沒有重大恩怨仇隙，陳男並無必須殺死莊翁的動機，且陳男當時是持酒瓶敲打被害者左臉1下，莊翁即倒地喪失反抗能力，陳男見到被害者倒地後，並未持續追擊，亦未阻止家屬求救等行為。

    一審法院判定，陳男主觀上並無殺人犯意，而是基於傷害被害者故意為之，依傷害致死論處，並斥責陳男不知尊重他人生命、身體法益，惡性非輕，應予非難，至今未與家屬和解，另考量他有輕度智能障礙及患有思覺失調症，判刑11年6月，全案上訴高等法院被駁回，現已上訴至最高法院審理中。

    被害者妻子及兒子對陳男提出846萬餘元求償，陳男僅坦承有傷害莊翁，認為莊翁死亡與他的行為無關；法官則判定陳男確有故意不法傷害莊翁致死，判他賠償4名家屬合計424萬餘元。

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