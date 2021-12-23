為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    總統參與警政署年終會報 提落實執法等3期許

    總統蔡英文今天出席警政署年終署務會報。（記者邱俊福翻攝）

    總統蔡英文今天出席警政署年終署務會報。（記者邱俊福翻攝）

    2021/12/23 17:35

    〔記者邱俊福／台北報導〕總統蔡英文今天出席警政署年終署務會報，頒發110年維護治安工作獎勵金予各警察機關及學校，並對新的一年提出三項期許，包括「落實執法，堅守治安」、「持續調整策略，精進作為」、「協助守住疫情防線，守護台灣」等，而政府會全力打造更安全、優質的執勤環境，成為員警最堅強的後盾。

    今天下午，總統蔡英文赴圓山大飯店出席警政署年終署務會報，進入會場前，先觀看精進員警執勤安全裝備展示，隨後檢視警政署以行動劇實際展演方式，所呈現的「精進員警執勤安全方案」成果，即模擬員警街頭執法盤查，遇歹徒持械攻擊，員警以新式鋼質警棍防禦，並運用非致命性武器暫時癱瘓歹徒行動能力，順利完成逮捕化解危機。

    總統蔡英文致詞時，除慰勉全體警察的辛勞，肯定警察維護社會秩序的貢獻，也對即將來臨新的一年提出三項期許。

    她表示，第一是「落實執法，堅守治安」，今年完成多項修法工作，從法制面維護員警與民眾安全，如加重妨礙公務罪責，提高非制式槍枝刑度，減少員警執勤時遭受到襲擊的風險，透過立法把跟監騷擾行為犯罪化，引進預防性羈押制度，希望警察能夠落實後續執法工作，回應民眾對治安維護的期待。

    第二為「持續調整策略，精進作為」，犯罪零容忍是政府一貫立場，不論是掃黑、緝毒或遏止詐欺打擊犯罪，必須持續依據治安情事，調整各項策略，才能因應精進，請警政署盤點實務上需求，不論修法或資源提供，政府一定會給及時支持與協助。

    第三是「協助守住疫情防線，守護台灣」，警察是防疫國家隊中意成員，提醒大家面對疫情絕對不能鬆懈，政府會持續提供勤務所需的防疫物資，希望一起努力讓台灣繼續守住疫情的防線。

    總統蔡英文頒發110年維護治安工作獎勵金給予北市警察局，局長楊源明代表接受。（記者邱俊福翻攝）

    總統蔡英文頒發110年維護治安工作獎勵金給予北市警察局，局長楊源明代表接受。（記者邱俊福翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    警署要求強化公投勤務部署確保維安 投開票所30公尺內勿干擾
    2021/12/16 17:04

    警署要求強化公投勤務部署確保維安 投開票所30公尺內勿干擾
    ATM能點光明燈！警政署粉專宣導詐騙 擬人化四格圖網熱議
    2021/12/10 16:19

    ATM能點光明燈！警政署粉專宣導詐騙 擬人化四格圖網熱議

    腿短元兇！告別「馬鞍肉」煩惱
    全國「棒球隊」慘了！ 徐國勇：警政署啟動全面掃黑
    2021/11/20 20:48

    全國「棒球隊」慘了！ 徐國勇：警政署啟動全面掃黑
    法案story》跟騷法聲聲慢 人民保母一度是最大阻力
    2021/11/02 05:30

    法案story》跟騷法聲聲慢 人民保母一度是最大阻力

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    法案story》警署：跟騷法若包羅萬象 員警將無所適從
    2021/11/02 05:30

    法案story》警署：跟騷法若包羅萬象 員警將無所適從
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播