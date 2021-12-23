總統參與警政署年終會報 提落實執法等3期許

總統蔡英文今天出席警政署年終署務會報。（記者邱俊福翻攝）

2021/12/23 17:35

〔記者邱俊福／台北報導〕總統蔡英文今天出席警政署年終署務會報，頒發110年維護治安工作獎勵金予各警察機關及學校，並對新的一年提出三項期許，包括「落實執法，堅守治安」、「持續調整策略，精進作為」、「協助守住疫情防線，守護台灣」等，而政府會全力打造更安全、優質的執勤環境，成為員警最堅強的後盾。

今天下午，總統蔡英文赴圓山大飯店出席警政署年終署務會報，進入會場前，先觀看精進員警執勤安全裝備展示，隨後檢視警政署以行動劇實際展演方式，所呈現的「精進員警執勤安全方案」成果，即模擬員警街頭執法盤查，遇歹徒持械攻擊，員警以新式鋼質警棍防禦，並運用非致命性武器暫時癱瘓歹徒行動能力，順利完成逮捕化解危機。

總統蔡英文致詞時，除慰勉全體警察的辛勞，肯定警察維護社會秩序的貢獻，也對即將來臨新的一年提出三項期許。

她表示，第一是「落實執法，堅守治安」，今年完成多項修法工作，從法制面維護員警與民眾安全，如加重妨礙公務罪責，提高非制式槍枝刑度，減少員警執勤時遭受到襲擊的風險，透過立法把跟監騷擾行為犯罪化，引進預防性羈押制度，希望警察能夠落實後續執法工作，回應民眾對治安維護的期待。

第二為「持續調整策略，精進作為」，犯罪零容忍是政府一貫立場，不論是掃黑、緝毒或遏止詐欺打擊犯罪，必須持續依據治安情事，調整各項策略，才能因應精進，請警政署盤點實務上需求，不論修法或資源提供，政府一定會給及時支持與協助。

第三是「協助守住疫情防線，守護台灣」，警察是防疫國家隊中意成員，提醒大家面對疫情絕對不能鬆懈，政府會持續提供勤務所需的防疫物資，希望一起努力讓台灣繼續守住疫情的防線。

總統蔡英文頒發110年維護治安工作獎勵金給予北市警察局，局長楊源明代表接受。（記者邱俊福翻攝）

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