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    高嘉瑜遭家暴案 檢方今首度提訊林秉樞

    男子林秉樞羈押在台北看守所內，今日首度被提訊。（資料照）

    男子林秉樞羈押在台北看守所內，今日首度被提訊。（資料照）

    2021/12/23 13:51

    〔記者王定傳／新北報導〕新北檢警偵辦立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案，本週第二度請高嘉瑜協助辦案，確認高嘉瑜對林嫌八大罪告訴後，今日首度提訊被羈押禁見在台北看守所內的林秉樞進行訊問。

    新北檢警偵辦高嘉瑜遭家暴案，上個月底曾秘密請高嘉瑜協助辦案，本週第二度請她確認對林嫌提告內容，據悉，高陣營已確認提出8大罪名告訴。

    這大罪中有傷害、私行拘禁、強制罪，告的正是今年11月11日至13日間，林嫌在新北市板橋區馥都飯店內對高嘉瑜施暴、控制行動等行為。

    高陣營並認為，林男涉偷拍高嘉瑜私密照，並威脅：「要死一起死、還是我跟鏡週刊換一換？」且未經同意以高嘉瑜身分在高嘉瑜的親友LINE群組內留言表示，自己最近要沒工作、將開除辦公室人員，甚至偷登高嘉瑜臉書PO一張勞力士手錶照片，因此控告意圖散布而持有猥褻影像、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用罪。

    不僅如此，林男涉嫌在其母靈堂前逼高嘉瑜下跪磕頭道歉，加上檢警查出林男的賴姓女助理涉嫌在政論節目中以「斗內」方式威脅高嘉瑜，高陣營再對「靈堂下跪、斗內恐嚇」部分，加告林男涉嫌強制及恐嚇罪嫌；另有媒體報導林男在律見時咆哮謊稱：「高嘉瑜收了林秉樞400萬、勞力士」，高陣營亦提告誹謗。

    由於檢方已確認高嘉瑜提告罪名及內容，今日首度提訊被羈押禁見中的林秉樞進行訊問。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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