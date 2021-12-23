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    首頁　>　新北市

    土城彈藥庫變更司法園區 立委盼完成相關進度

    土城彈藥庫未來能釋出80多公頃的土地。（記者邱書昱攝）

    土城彈藥庫未來能釋出80多公頃的土地。（記者邱書昱攝）

    2021/12/23 12:41

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城彈藥庫近年著手變更為司法園區，加上金城交流道的興建，中央及地方多次跨部會商討，立法委員吳琪銘今天邀集法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇現地會勘及與里民說明會，期盼能完成相關進展，特別是司法園區能在2030年底使用。

    蔡清祥說，由於新北市升格後，司法單位在案件量、人員及收容人數大為增加，因此新北地方法院的環境改造有急迫性，同時也規劃新建的司法大樓外型、矯正機關的圍牆綠美化，朝開放空間使用。

    新北地方法院簡報，當今四處院區已有1000多人，但是相關書卷、法庭等空間都已不足，就連案件量也比台北縣時期暴增10倍，因此需要更大新址空間，屆時原本位在土城精華地段的司法建物也能變更他用。

    針對整體司法園區規劃，內政部報告，8公頃作為司法專用區，另外，住宅區有12公頃、商業區4.6公頃，還有14公頃為矯正機關等機關用地，15公頃則為國3用地。周遭還有包含殯葬用地、社會住宅等。

    金城交流道部分，內政部說明，今年12月8日行政院核定建設計畫，總經費為56.48億元，工程費用30.93億元由國道基金負擔，而用地拆遷補償為25.55億元，則是新北市府負擔，配合用地交付時程，預計2023年底施工、2027年通車。

    由於民眾對於該地區用地徵收上有問題，為此舉辦相關說明會，過程中民意代表也拋出希望能增加土地開發後建物的容積率。

    吳琪銘也說，閒置10多年的土城彈藥庫，始終阻礙土城發展，這裡有80多公頃面積勢必能打造成土城新亮點，在此之前區段徵收也要符合民眾需求，而土城交流道也同樣要加速啟動，這次前來說明會是讓民眾釋疑，政府處理步調不會怠慢。

    立法委員莊瑞雄（左二）、吳琪銘（中）到土城彈藥庫會勘。（記者邱書昱攝）

    立法委員莊瑞雄（左二）、吳琪銘（中）到土城彈藥庫會勘。（記者邱書昱攝）

    內政部規劃土城彈藥庫日後改為司法園區內的相關用地。（記者邱書昱攝）

    內政部規劃土城彈藥庫日後改為司法園區內的相關用地。（記者邱書昱攝）

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