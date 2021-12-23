藍綠公投沒輸也沒贏 呂秀蓮曝2024總統大選可能

前副總統呂秀蓮表示，藍綠在此次公投中沒輸也沒贏，台灣已經在戰爭邊緣，未來可能要考慮三黨政治。 （記者周湘芸攝）

2021/12/23 13:05

〔記者周湘芸／新北報導〕前副總統呂秀蓮舉辦「新女性 Her-Story 50週年巡迴展」，回顧台灣民主及兩性平權歷程。她今受訪表示，藍綠在此次公投中沒輸也沒贏，台灣已經在戰爭邊緣，若持續一黨獨大，可以看到當年美麗島事件前的不詳預兆，未來可能要考慮三黨政治。

針對2024正副總統人選，呂秀蓮表示，如果執政黨這2年沒有把握住的話，大概就沒有機會，執政黨這次公投花這麼大的力氣，結果也沒有贏多少，如果政黨還是繼續對立，越來越明顯的一黨獨大，大家都會很焦慮，權力太大就不是民主的真義。

被問到中央政府總預算案昨天直接逕付二讀，呂秀蓮也說，昨天看新聞嚇了一跳，覺得好像時光倒流，她也當過立法委員，知道過去國民黨的一黨獨大很難令人忍受，沒想到換了一個黨，還是回到一黨獨大，感到很痛心。雖然是因為拒審不得已，但還是要善盡程序正義，立法院是代表全民，審議預算很重要。

呂秀蓮也說，台灣已經在戰爭邊緣，內部卻仍在為公投兩黨對立，這次公投選舉國民黨不輸也不贏，不需要那麼洩氣，還是要回歸到職責，該監督就要監督，最重要的還是人民，所有獨裁者都是人民寵出來的，如果哪個國家有獨裁者，人民就要負一半責任。

被問到當今台美關係與過去有何不同？呂秀蓮表示，台灣絕對需要跟美國維持很好的關係、成為戰略夥伴，但也要提醒，美麗島事件時大家懂得要自救，也希望呼籲全民自己的國家自己救。有些人認為「反正美國會保護我們」，這就是危險所在，除加強國防軍事外，民防更重要。

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