新北公托、準公托員工加薪 侯友宜：鼓勵托育人員穩定服務

新北市長侯友宜戴上紅色耶誕帽，與板橋實踐公托中心的幼兒同樂。（記者賴筱桐攝）

2021/12/23 12:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天視察板橋實踐公共托育中心，宣布自明年1月起，全市公共托育中心各類專業人員每月調薪4000元、4個偏區再加碼至5000元，準公共化托嬰中心的托育人員提高久任獎金，希望鼓勵托育人員提供穩定服務，降低流動率，共創安心優質的托育環境。

侯友宜戴上紅色帽子化身耶誕老公公，在社會局長張錦麗陪同下，前往板橋實踐公共托育中心與幼兒同樂。有家長為孩子穿上紅色耶誕服裝，在地板上爬來爬去，有些小孩不怕生，主動張開雙臂向侯友宜討抱抱、拿禮物，模樣可愛。

侯友宜指出，新北市總托嬰中心家數至今達304家，包含公共托育中心94家、私立托嬰中心210家，目前公托收托幼兒數有4897人，加入合作聯盟的準公共化托嬰中心有179家，收托幼兒數4885人，總計9782人，至明年1月15日，新北市公共托育中心將再增加7家、總數達101家，鼓勵年輕族群生育，寶貝們在優質的托育環境下平安健康成長，家長就近送托，減輕負擔。

侯友宜強調，托育人員在第一線照顧下一代非常辛苦，必須給予加油打氣，市府感謝議會支持預算，新北市從2022年1月起，公托中心各類專業人員包括主任、行政、托育、護理、廚工等合計1902人，每人每月調薪4000元，4個偏區調薪5000元，包含加碼提供交通補助1000元；準公共化私立托嬰中心托育人員提高久任獎金，在同一單位任職滿1年，每年可獲1萬8000元獎金，滿3年每年2萬4000元，滿5年每年3萬元，總計約800人受益。

板橋實踐公共托育中心主任林滙伶表示，她在新北公托服務9年，這項加薪和調高久任獎金的政策，有助於穩定托育人員的流動率，吸引新進教保員，例如大學相關科系畢業，並考取托育證照的新進員工，月薪可從3萬600元提升至3萬4600元。

為鼓勵托育人員提供穩定優質的服務，新北市公托中心各類專業人員明年一月起加薪，準公托的托育人員提高久任獎金。（記者賴筱桐攝）

新北市公共托育中心各類專業人員與準公共化托嬰中心的托育人員，明年一月起分別加薪、提高久任獎金。（圖由社會局提供）

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