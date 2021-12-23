引誘女學生拍猥褻照 男師被通報終身不得聘任須賠償120萬

新北地院。（資料照）

2021/12/23 13:22

〔記者王定傳／新北報導〕某中學郭姓數學老師與年約13、14歲的女學生交往，並發生親吻、擁抱、撫摸及口交、指侵行為，甚至引誘女學生拍猥褻照，事件曝光後，校方予以解聘並通報列為終身不得聘任人員，郭男現在只能當塑膠壓縮學徒謀生，新北地院合議庭審酌他與被害者及其家長和解、賠償120萬元，女學生家長亦表示再給一次機會，減刑後依妨害姓自主罪判刑2年、緩刑5年。

檢警調查，郭男在去年8月及11月間，帶著女學生到大同山觀景台上約會，並親吻、擁抱、撫摸女學生胸部、腹部及大腿等部位，還在八里南灣頭濱海步道附近車內及郭男兼職的補習班樓梯間，進行口交及指侵等行為。

不僅如此，郭男還以「好好的色誘我」、「多拍點不同角度的奶」、「我想看你的毛毛」，9度引誘女學生拍攝猥褻照。

事件曝光後，校方已終止聘約，並通報不適任教育人員系統，將郭男列為終身不得聘任人員，審理時，郭男亦坦承犯行，與被害者及其家長和解，賠償120萬元，被害者家長亦表示：「郭男都有坦承，也有與我們達成和解，希望可以再給他一次機會」。

合議庭認為，郭男所為已危及女學生的身心健康及人格發展，但考量他與女學生當時是男女朋友關係，進而發生性行為及拍照，手段尚稱平和，未顯然違反女學生意願，事後亦未見散布照片情形，且他犯後始終坦承犯行，亦無另犯妨害性自主刑事犯罪前科紀錄，認有「法重情輕、情堪憫恕」情形，酌減其刑。

合議庭並審酌郭男犯後態度非惡，且因此案已付出一定的生活及經濟上代價，經此偵審程序後，當知警惕而無再犯之虞，加上被害者家長表示給他一次機會，宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束，且為強化郭男守法觀念，命他須提供100小時義務勞務。

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