金山高中校友「牛排教父」鄧有癸 國中日走2小時當17年學徒

金山高中傑出校友鄧有癸有「牛排教父」之稱。（金山高中提供）

2021/12/22 23:31

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市金山高中今天慶祝建校75週年校慶，並表揚第3屆傑出校友，包含初中部後期的許瑞茂、國中部初期的鄧有癸及張新龍，及國中部新生代陳孜昊（HowHow）。其中被稱為「牛排教父」的鄧有癸，分享了刻骨銘心的經驗，他就讀國中時每天要花2小時從萬里步行到金山國中念書，而畢業之後因家中經濟困頓，就去當鐵板燒學徒，一待就是17個寒暑。

鄧有癸向學弟妹分享，他從基層學徒做到管理階層，跟著日本老闆苦學餐飲的基本工，更學習到刻苦耐勞的精神。一路走來深知自己沒有退路，只能不停向前走。為了拓展自己的視野，當學徒期間還不斷利用閒餘時間加強英文能力，勇敢跨出舒適圈出國學習，開始拓展自己的國際觀。

「我告訴自己，有朝一日一定要創造屬於自己的飲食王國」，鄧有癸說這一路堅持、不願放棄，證明了成功並非出自於偶然。

陳孜昊則以其創意經營「HowFun」頻道，成為知名百萬人氣網紅，有很多音樂、出版、演出及執導作品等創作。

許瑞茂嫻熟金融及證券業務，更以他的專業擔任中華民國證券商業同業公會及中華民國期貨業商業同業公會理事貢獻所長；張新龍除了創辦上海晴美餐飲集團及深圳餐飲集團外，更積極推動社會公益活動，參與台灣愛分享公益慈善會，在金山高中辦理「自我實踐獎助學金」，回饋母校。

金山高中75週年校慶表揚傑出校友。（金山高中提供）

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