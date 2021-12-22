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    被控上摩鐵偷吃人妻 男星馮光榮判賠10萬

    藝人馮光榮被控偷吃人妻，日前至新北地院出庭時喊冤否認。（資料照）

    藝人馮光榮被控偷吃人妻，日前至新北地院出庭時喊冤否認。（資料照）

    2021/12/22 17:22

    〔記者王定傳／新北報導〕許姓男子指控藝人馮光榮與他的前妻郭女偷情，兩人曾赴汽車旅館及在馮光榮住處發生性行為，提訴求償100萬元；馮光榮否認偷情，堅稱因郭女訴苦遭家暴，擔心她想不開，「造成一輩子後悔」，才會去摩鐵關心開導，一下就離開，沒有發生性行為，郭女亦未在他住處過夜，新北地院法官今日判決馮光榮賠償10萬元。

    馮光榮今日未出庭聆判，許男則親自出庭，他受訪時說，馮光榮的賠償金他一毛都不要，未來若判賠金額確定，會把這筆錢加上自己捐助10萬元，到育幼園認養一名因父母疑似外遇的小朋友，將來也會對其前妻提出民事求償；至於馮光榮辯稱因郭女訴苦遭家暴一事，許男日前受訪時已強調：「並無此事」。

    從事餐飲工作的許男指控，他與郭女結婚16年育有3子女，但去年間，他在郭女手機中發現，她與馮光榮有曖昧對話：「你好、你好漂亮、「好可惜呀，這麼美這麼早結婚」，經追問後，郭女承認外遇，兩人因此在今年1月離婚。

    許男指控，去年8月間，馮、郭2人曾赴新北市中和區一間摩鐵約會發生性行為，同年7、8月間，亦2度在馮光榮住處過夜發生性行為，求償100萬元。

    新北地院日前開庭時，馮光榮在庭訊中及庭訊後受訪時均堅稱，他與郭女是透過網路結識，郭女常訴苦遭家暴等事，他勸郭女：「多為孩子著想、不要離婚、多為家庭著想」，郭女經勸說後有回家，沒多久又發生爭吵。

    馮光榮雖坦承有前往摩鐵，但解釋說，自己有在吃藥、精神狀況不好，能體會郭女遭家暴等事也很痛苦，當天她又跟娘家鬧翻，擔心郭女想不開，當下沒想太多，決定前往開導，一下就離開，絕無發生性行為。

    馮光榮並強調，郭女絕對沒有來住過他家，如果真有，何必去摩鐵？他並說，兩人已許久沒聯絡，自己被告後，才詢問郭女發生什麼事情，郭女表示道歉，且本案刑事部分已不起訴。

    馮光榮還說：「我沒有後悔被告，如果當初那女生真的想不開了，才會後悔一輩子，我這些年來身體出狀況、感情有問題、工作不順利，靠著運動、念經、吃藥走過來」，因此默默幫助身邊很多朋友。

    對馮的說法，許男的委任律師則在庭訊中質疑，馮光榮坦承自己前往摩鐵與已婚女子見面，而非公開場合，不符常情，亦已逾越一般正常朋友往來範圍，侵害許男配偶權。

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