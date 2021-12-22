76萬戶逾30年老屋待都更 新北催生都更大聯盟

新北市住宅及都市更新中心結合五大專業機構成立「都更大聯盟」，未來藉由各單位專業能力，協助民眾加速推動都更。（記者賴筱桐攝）

2021/12/22 14:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市30年以上老舊房屋高達76萬戶，占比超過4成，引發居住安全疑慮。新北市住宅及都市更新中心今天與台灣建築中心、新北市不動產開發商業同業公會、新北市建築師公會、新北市不動產估價師公會、新北市都市更新學會等五大機構組成「新北都更大聯盟」，未來將藉由各單位的專業能力，協助民眾推動都更、提升效率。

新北市副市長、新北住都中心董事長陳純敬指出，目前中心負責的公辦都更案包括永和大陳社區等5案，民辦都更有50多案持續追縱、整合，過去都更容易失敗的原因，在於民眾或廠商的專業度與信任度不足，住都中心秉持互信、互惠的理念，尋找專業團體結盟，不與民間業者爭利，降低業者投資風險，減少不確定性，加速都更推動期程。

住都中心副執行長錢奕綱表示，未來在都更大聯盟運作下，台灣建築中心可協助建築相關標章審查及認證、特殊結構審查等；新北市不動產開發同業公會進行投資可行性評估、推薦會員參與都更案公開評選；新北市建築師公會可推薦建築師參與都更建築文件、圖面製作及簽證；新北市估價師公會協助都更估價文件、報告書製作及簽證；新北市都市更新學會可推薦會員撰寫都更事業及權利變換計畫並參與審議。

錢奕綱說，住都中心成立將滿1年，已成功輔導多件新北市都更案，例如新莊公園一路海砂屋案權利變換計畫已核准，即將完成100%住戶整合並開始拆除；新店大溪地海砂屋社區，住都中心辦理都更法令說明會及駐點提供住戶諮詢；板橋文化路及蘆洲長安街社區將委託住都中心全案管理。

陳純敬說，今年預計辦理120場都更說明會，除了疫情期間舉辦都更三箭線上說明會，還加入由里長申請的里民都更說明會，「都更大聯盟」成立後，將建立專業、合作、互惠的都更模式，達成1+1大於2的效益。

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