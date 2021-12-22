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    公投結果曝基隆接班警訊？林右昌：與市長選舉是兩回事會加倍努力

    基隆市長林右昌。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長林右昌。（記者盧賢秀攝）

    2021/12/22 12:35

    〔記者盧賢秀／新北報導〕四大公投結果揭曉，民進黨執政的3個北部縣市桃園市、基隆市、新竹市都投出「四個同意」，2022年選舉基隆市長林右昌任期即將屆滿，面臨接班人選的挑戰，明年縣市長選舉「綠地變藍天」的隱憂浮上檯面，基隆市長林右昌說，公投與市長選舉是兩回事，投票動機與意願也完全不同，但若因此有所警惕而加倍努力，對明年大選來說也未嘗不是件好事。

    林右昌指出，民進黨在基隆執政，小英總統對基隆建設的支持，帶來基隆的進步與發展，這是全國有目共睹，未來民進黨的市長候選人如何向中央爭取更多建設延續施政成果，爭取跨黨派與中間選民的支持，這才是真正的關鍵。

    據調查指出，2018年地方選舉，「韓流」旋風席捲全台，基隆市長林右昌以多年政績，逆勢成長，獲得10萬多票連任，而這次公投4個不同意基隆獲得5.6萬至5.9萬票之間，統統輸給藍營的4個同意，獲得高度討論。

    TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，自10月底綠營啟動公投宣講以來林右昌的網路聲量，結果發現，對比其他綠營公職2個多月來為公投發聲，林右昌在公投的聲量一路低靡不振，整體而言，林右昌個人聲量3.25萬則，公投相關聲量只有3119則，僅佔個人總聲量9.6％。而其個人聲量高峰出現在10月底，熱門話題是因基隆捷運議題槓上台北市長柯文哲，也與公投案無關，與柯文哲鬥嘴鼓沒有帶動基隆市選情。

    此外，民進黨在基隆市的黨公職似乎也沒有積極為公投議題發聲，據顯示，基隆黨公職在民進黨執政7縣市評比中聲量倒數第一，10月而言基隆市僅6300則左右，其中，林右昌佔了3119則、民進黨立委蔡適應2914則，其餘地方民代網路聲量加總甚至不到300則，顯示這次公投議題基隆市不積極、網路聲量不振，最終連6萬不同意票都催不出來，在地運作可能出現問題。

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