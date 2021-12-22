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    首頁　>　新北市

    提升新北急救防疫量能 消防發展基金會捐贈1千萬設備耗材

    消防發展基金會今天由董事長王金平（右四）代表捐贈新北市長侯友宜（左四）價值1千萬餘元的消防與急救器材。（記者翁聿煌攝）

    消防發展基金會今天由董事長王金平（右四）代表捐贈新北市長侯友宜（左四）價值1千萬餘元的消防與急救器材。（記者翁聿煌攝）

    2021/12/22 12:22

    〔記者翁聿煌／新北報導〕財團法人消防發展基金會今天由董事長王金平代表捐贈新北市消防人員價值1千萬餘元的消防與急救器材給新北市消防局，由市長侯友宜代表接受，王金平首先感謝義消總顧問郭台銘捐款6千萬元，基金會決定對疫情最嚴重的雙北市和桃園各捐1千萬元的設備，立委高虹安也補充，去年疫情期間，各項防疫裝備調度吃緊，各國都在搶器材，基金會也是費了很大心力才搶到。

    基金會共捐給新北市第一線消防人員生理監視器2組、自動心肺復甦機5組、N95口罩14080個、半身隔離衣5000件及各式防疫耗材1批，總市值達1千萬餘元。市長侯友宜代表受贈並回贈感謝狀，侯友宜表示，感謝消防發展基金會對消防局的支持，捐贈救護器材及防疫耗材等多項物品。

    侯友宜也提到，新北市消防局不斷提升急救與醫療照護品質，讓救護車成為小型的行動醫療診所，目前已將OHCA（到院前無呼吸心跳）的急救存活率，從3%提升到11.37%為全國最高的縣市之一，高虹安對此表示肯定。

    王金平說，消防發展基金會在這次疫情中捐贈新北市及其他縣市所缺的救護器材及防疫耗材，盼能透過捐贈救助更多民眾免於危難之中，也希望藉此達拋磚引玉效果，引領各界投入更多的公益善行以造福市民。

    立委高虹安肯定新北市的緊急救護能量。（記者翁聿煌攝）

    立委高虹安肯定新北市的緊急救護能量。（記者翁聿煌攝）

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