王金平稱尊重公投立場 侯友宜開心：這樣就對了！

消防發展基金會董事長王金平（左）代表捐贈價值千萬元消防與急救器材給新北市。（記者翁聿煌攝）

2021/12/22 11:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天上午參加財團法人消防發展基金會捐贈消防與急救器材儀式，與基金會董事長王金平聊得很愉快，媒體問王金平，外界把公投失敗原因歸咎於侯友宜，他怎麼看？王金平說，他尊重侯友宜的理念和立場，事實上，侯友宜做好新北市政、為市民所接受，市民就能感受的到，多多少少會反映在公投的選票上，所以侯友宜仍有他的貢獻，侯友宜聞言十分開心，連忙對王金平說「你看，這樣就對了」。

國民黨將在公投推出2022縣市長提名辦法，有媒體問新北市長侯友宜，是否會提前宣布競選連任？侯友宜回應，謝謝大家關心「我會把握當下好好做事」，距離明年的選舉還很長，好好做事才是他應盡的責任。有媒體問侯友宜，是否會得被逼要提前表態，侯友宜說，每個人有每個人的角色，把自己的工作做好，才是最重要。

侯友宜上午參加消防發展基金會捐贈自動心肺復甦機和生理監視器及防疫耗材活動，由基金會董事長王金平率同相關人員出席，侯友宜被媒體問到，會不會去幫國民黨提名台中市立委補選的顏寬恒站台？黨中央有沒有人和他接洽？侯友宜表示，對新北市長來說，他會好好努力讓新北市民提高滿意度，只要好好做事，國民黨的人在每個工作崗位，就會讓民眾對國民黨提出的人選有信心，所以他會努力把新北市政做得更好。

對於前高雄市長韓國瑜將於1月2日舉辦見面會，被視為復出的訊號，侯友宜說，每個人有他自己的人生規劃，大家要尊重韓國瑜做的決定，對於外傳韓國瑜曾想過要選新北市，侯友宜回應，這應該要去問韓國瑜的想法和意見。

對於中廣董事長趙少康指侯友宜不該在公投選前發「千字文」，也不相信「千字文」是侯友宜所寫，侯友宜說，公投已經結束，謝謝大家的批評指教，不過他還是想說明，「千字文」的內容是他2018競選新北市長的價值和內容，他只不過把把這些核心價值和他的感覺，再加上公投的意義，在這個時間點說出來而已，不過他是感謝趙少康給他的指導。

新北市長侯友宜（右）被藍營指要為公投敗選負責，王金平為侯友宜緩頰。（記者翁聿煌攝）

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