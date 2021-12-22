春節檢疫7+7+7方案 新北118人返回社區居家檢疫

針對春節檢疫專案執行，新北市長侯友宜要求有關單位落實查核、追蹤與關懷機制，避免產生防疫破口。（記者賴筱桐攝）

2021/12/22 10:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕春節檢疫專案啟動以來，首批選擇「7+7+7」的C方案民眾已經從防疫旅館或集中檢疫所結束隔離返家，新北市長侯友宜今天表示，新北市已有118人返回社區，展開7天居家檢疫，雖然所有人採檢2次都是陰性，但是難保不會轉為陽性，他要求全面追蹤、落實查核，避免產生防疫破口。

侯友宜今天主持市政會議指出，全球已有89個國家遭受Omicron變種病毒株侵襲，春節檢疫專案對於地方政府是很大的挑戰，中央訂定的春節檢疫專案，能否確實擋住境外病毒入侵，地方執行壓力很大，因此他要求針對防疫旅館或居家檢疫的查核追蹤務必落實。

侯友宜說，新北市執行春節檢疫專案兩批共採檢213人、256人都是陰性，但不代表回家自主健康管理期間還是陰性，根據非官方統計資料，陰轉陽的比例約有0.2%，新北市首批選擇7+7+7方案的民眾，目前已有118人返回社區，進行第7天到第14天的居家檢疫，，他要求各行政區與各局處合作，啟動「平寧計畫」，落實追蹤與關懷機制，全面查核居家檢疫者及其同住家人是否符合防疫規範，避免成為防疫破口。

觀光旅遊局長蔣志薇表示，新北市防疫旅館總數已達到3000間房，第一線服務人員第1劑疫苗施打率達99.12%，將加強監視器影像查核，落實紅黃綠區防疫管制區，並提高環境清潔消毒頻率。

交通局長鍾鳴時表示，目前防疫車隊已整備完成，防疫計程車達300輛，防疫大巴士10輛，外縣市的防疫大巴抵達新北市後，轉乘防疫計程車的乘車地點在板橋江翠重劃區北側停車場。

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