侯友宜不幫顏寬恒站台？林俊憲：他是政壇「最準的風向標」

民進黨立委林俊憲認為，侯友宜是政壇最準風向標，不願幫顏寬恒站台「透露了一點端倪」。（資料照）

2021/12/21 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕1218四大公投都被否決。對此，民進黨立委林俊憲指出，一直沒對公投表態的新北市長侯友宜，一直以來都是政壇最準的風向標，而侯最近似乎還不想幫中二立委補選候選人顏寬恒站台，似乎預示著顏寬恒大勢已去。

林俊憲在臉書表示，公投結束後，國民黨還在抓戰犯，其中被認為是最大戰犯的侯友宜可以說是完美閃過了風暴，黨內的討伐聲對他影響也不大，政治上來說這個結果對他最有利，「但緊接著下一場大戰又要來了，侯友宜閃一次不夠，居然還要再閃第二次，似乎不想幫顏寬恒站台，莫非他看出了什麼我們不知道的事嗎？」

林俊憲指出，檢視侯友宜近年來的表態，就會發現他根本是政壇最準風向標，從2018大選就和韓國瑜保持距離，2019年更明顯，即使國民黨認為韓國瑜真的能勝選，侯友宜也不願與韓同台，最後並沒有被韓慘敗和罷免的負面聲浪影響，這次公投則更上一層樓，儘管投票前，民調同意領先，但侯冒著深藍的逼宮也堅持不表態，「一次次的精準判斷，就算政治立場不同也實在不得不佩服。」

林俊憲說，回頭看看中二選區補選，不到投票日當天結果都難以預測，但侯不願意幫顏站台，似乎透露出一些端倪，「是否就如同當時與韓國瑜保持距離一樣，判斷顏寬恒敗象已現，站台會損及自己的聲望，因此又要再閃一次呢？再過幾個禮拜，我們馬上就可以驗證『侯友宜指標』是否準確了。」

林俊憲認為，國民黨內應該多多研究「侯友宜的表態」當參考，別再跟著「黨中央」、「戰鬥藍」這群完全背離民意的人起舞，否則自己靠政績和選民服務辛辛苦苦建立起來的個人支持度，最終還是會被國民黨這個破爛招牌給壓垮！

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