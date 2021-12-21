魷魚遊戲士兵搶銀行？瑞芳警防搶演練跟上流行風

假搶匪扮成魷魚遊戲內的士兵，佯裝搶銀行。（記者吳昇儒翻攝）

2021/12/21 16:52

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市警瑞芳警分局今日下午2時許，與轄區內彰化銀行進行「攔截圍捕實警演練」，請警察扮演魷魚遊戲中的士兵搶銀行，「行搶」過程中，行員按下警鈴，並熟記歹徒人數及車輛特徵、號碼及逃逸方向。員警到場後，立刻以車追人，進行攔截圍捕，成功將歹徒逮捕到案。

「砰！砰！蹲下！搶劫！」2名扮演搶匪的警員在銀行內大聲喝斥，要求銀行內的人全部蹲下，接著搶走現金逃逸。行員依照演練方式，趕緊按下警鈴通知警方，保全警衛則牢記歹徒人數、車輛特徵、號碼及逃逸方向，並於員警到場後立即告知發生經過。

警方隨即封鎖現場，同步通報勤務指揮中心搶匪特徵、使用車輛及逃逸方向，立即啟動「全區封鎖」、「線上警力攔截圍捕」，亦同時啟動「快速打擊犯罪特警隊」，經警方積極追緝，迫使歹徒棄車逃逸，並藏匿在一處駕訓班內的公車上。

警方立即包圍公車，並與2名歹徒持槍對峙，在警方指揮官心戰喊話及優勢警力下，歹徒在彈盡援絕的情況下棄械投降。

瑞芳警分局表示：演練主要目的在於與金融業者合作，以提高行員及保全警覺心，並訓練員警在面對重大刑案之應變能力，使民眾對於警方的能力感到安心。

假搶匪扮成魷魚遊戲內的士兵，佯裝搶銀行。（記者吳昇儒翻攝）

警方進行圍捕。（記者吳昇儒翻攝）

扮演搶匪的警員棄械投降。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法