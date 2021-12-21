18歲渣男假冒醫師「詐乾」護理師 2個月得手148萬

新北地檢署。（資料照）

2021/12/21 16:52

〔記者王定傳／新北報導〕18歲男子黃立翔去年謊稱自己曾是屏東醫院婦產科主任，目前在中央研究院工作，騙得護理師小慈（化名）信任並交往後，就以「阿嬤半夜掛急診身無分文」等各式理由從小慈身上拐錢，甚至慫恿小慈去信貸上百萬元，再把她「詐乾」，短短兩個月騙走148萬餘元，新北地檢署依詐欺取財罪嫌起訴黃男。

檢警調查，去年10月間，一名身分不詳的人士透過交友軟體「Cheers」結識小慈後，即指示黃嫌與小慈聊天，過程中，黃嫌謊稱自己畢業於加拿大醫學院，職業是醫生，瞎掰說他曾是屏東醫院婦產科主任，目前在中央研究院「青山分院」工作。

黃嫌還偽造「中央研究院青山分院」在職證明、健康報告、報稅資料，營造自己工作良好、收入高的假象，導致涉世未深的小慈受騙與黃嫌交往。

檢警調查，黃嫌從去年11月10日起，陸續以「阿嬤半夜掛急診身無分文」、「遭醫院懲處需繳納罰金」、「沒錢加油」、「違反職業法規定需接受罰鍰及索討生活費」、「管理費逾期未繳」、「需繳納地價稅」等理由從小慈身上拐錢，甚至還未經同意使用小慈信用卡或將小慈名下行動電話綁定行動支付消費，至12月29日為止，總共騙走25萬餘元。

不僅如此，黃嫌還謊稱要向任職單位墊繳公職保險費用，騙小慈去銀行辦理個人信貸108萬餘元，再從她身上挖走123萬餘元，完全把她「詐乾」，後來乾脆把小慈封鎖、音訊全無。

被害者驚覺受騙氣憤提告，事後才發現黃嫌出示的文件都是偽造，中研院也根本沒有青山分院；檢方調查後認為，黃嫌涉犯行使偽造特種文書及詐欺取財罪嫌，請法院從一重以詐欺取財罪論處。

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